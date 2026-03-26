La Federació Andorrana de Tennis participa a l’Assemblea General de Tennis Europe

La Federació Andorrana de Tennis (FAT) ha participat aquesta setmana a l’Assemblea General de Tennis Europe, celebrada a Gdansk, una cita que reuneix els presidents i representants de les federacions de tot el continent i on va estar present el president, Gerard Blasi. Durant les jornades de treball, s’han abordat diferents qüestions relacionades amb l’estat actual del tennis europeu i internacional, així com les línies estratègiques de futur de l’organisme. L’assemblea també ha servit per a l’aprovació dels comptes i per a compartir experiències entre federacions.
La representació andorrana ha aprofitat la trobada per a mantenir reunions amb altres federacions, especialment amb països de característiques similars, amb l’objectiu de generar sinergies i identificar oportunitats de col·laboració. Aquest tipus de contactes permeten exposar la realitat del tennis al país i detectar vies de suport per continuar-ne el creixement.
En aquest sentit, la presència en aquest fòrum internacional es considera clau per a reforçar el posicionament d’Andorra dins l’estructura del tennis europeu i per a consolidar relacions institucionals amb altres organismes del sector. Amb aquesta participació, la Federació Andorrana de Tennis continua apostant per la projecció exterior i el desenvolupament del tennis andorrà, amb la voluntat de generar noves oportunitats esportives i organitzatives en el futur.