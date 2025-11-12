La FAE presenta la temporada 2025-2026

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha presentat aquest dimarts la temporada 2025-2026, en un acte que ha comptat amb la presència de tots els esportistes, tècnics i dirigents de l’ens federatiu, així com dels representants institucionals, Govern, empreses i amics i amigues del món de l’esquí, que han donen suport a l’esquí d’Andorra en totes les seves disciplines.
Alpí: Copa del Món masculina
L’equip elit masculí és el que farà tot el circuit de la Copa del Món, amb Joan Verdú. Segons ha explicat Juan Lago, responsable del grup i entrenador, els objectius són “estar batallant per al màxim cada cap de setmana, i ser més constants en estar en meta”. “Joan es troba en bones condicions, hem fet una bona pretemporada i la prova és que a Sölden, a la primera cursa, vam estar entre els millors”. Ara l’equip marxarà als Estats Units per a competir a les dues pròximes cites de la Copa del Món: Copper Mountain, el 28 de novembre; i Beaver Creek, el 7 de desembre.
Alpí: Copa del Món femenina
Velocitat
La Copa del Món de velocitat -descens i supergegant- tindrà a Cande Moreno com a punta de l’equip, amb la Jordina Caminal en procés d’agafar experiència. Així ho veu Xoque Bellsolà, entrenador i responsable de l’equip nacional de velocitat: “Per a la Cande l’objectiu és arribar a les Finals de Kvitfjell, i per això hem de començar puntuant i ser regulars en Copa del Món per a estar entre les 24 primeres de les Finals -la 25a és la campiona del món júnior-, almenys en una de les disciplines, en supergegant o en descens”. Bellsolà destaca, a més, el fet que Andorra aculli la Copa del Món de velocitat aquesta temporada: “És important arribar a la Copa del Món, a Andorra, a l’Àliga, amb bon dorsal i, a més, és any olímpic que ens arriba una mica d’hora, però ho lluitarem. Ens hem de consolidar en Copa del Món, això segur”.
Pel que fa a la Jordina Caminal, Bellsolà considera que ha de “confirmar els resultats dins del top10 en Copa d’Europa, i en Copa del Món començar a fer pistes i agafar experiència, i a l’horitzó hi ha alguna possibilitat de classificar-se pels Jocs però amb l’òptica d’agafar experiència”.
Tècnica
Pel que fa a l’eslàlom, aquí Carla Mijares té en ment competir a tot el circuit de la Copa del Món. Així ho explica Josh Alayrach, responsable i entrenador: “Invertir en les 30 de Copa del Món i puntuar regularment en Copa d’Europa per a aconseguir millor dorsal”. “Amb el nivell que té estem en condicions d’oferir bons resultats regularment en la Copa d’Europa”.
Fons: Copa del Món
Xabier del Val, responsable de l’equip nacional d’esquí de fons, ha explicat els objectius de la temporada.
Respecte a Irineu Esteve, Del Val ha dit que els Jocs “tenen un pes més important per a ell aquesta temporada”. “Després dels últims anys amb problemes físics per a ell és important arribar bé als Jocs. Les tres curses de distància són claus per a ell, però en especial l’skiathlon i la de 10km skating”, ha informat durant l’acte. Amb tot, la temporada comença al desembre amb curses de Copa del Món: “Evidentment que tota la Copa del Món, sobretot el mes de desembre amb el Tour d’Ski inclós hi haurà algunes curses on voldrà fer-ho bé, que també és important per a agafar confiança”.
Pel que fa a Gina del Rio, Del Val ha assegura que l’objectiu, “encara que sigui temporada olímpica”, és “confirmar-se en Copa del Món, confirmar resultats de l’any passat en sprint skating, debutar en altres disciplines com l’sprint clàssic i continuar aprenent, agafant experiència i millorant”. També, “per suposat que els Jocs són un objectiu important, però no l’únic”. “Als Jocs anirà a intentar fer-ho bé a l’sprint i a la 10km skating. I tampoc ens hem d’oblidar del Mundial U23 al mes de març, que és un objectiu atractiu”, ha assegurat Del Val.
Respecte a la pretemporada, l’entrenador Marc Puigsubirà ha insistit en què el treball s’ha fet “amb normalitat”, i tant amb Irineu Esteve i Gina del Rio “realitzant al complet el treball que estava programat”. “De moment la pretemporada ha anat perfecta, amb la progressió que havia d’anar i amb la sensació que arribem en condicions per a l’inici de les curses”, ha dit Puigsubirà.
Alpí: equip nacional masculí
“És un grup amb atletes joves i altres que tenen més anys de funcionament a nivell tècnic”, ha explicat el responsable de l’equip nacional masculí, Fred Beauviel. “Els més joves -Pirmin Estruga, Maià Font, Marc Fernández, Salva Cornella, Àlvar Calvo- han de millorar rànquing mundial i punts FIS per a poder seleccionar-se a Copa d’Europa i òbviament també en el futur la Copa del Món”, ha assegurat. Pel que fa als més grans -Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella-, “han de lluitar per a entrar als 30 en Copa d’Europa i en el cas del Bartumeu Gabriel fer un bon resultat en la Copa del Món”. “L’objectiu general és estar a sota dels 150 del rànquing mundial, per a així poder accedir a Copa del Món, i aquest és un objectiu per tots”, ha assegurat Beuaviel, que recorda que, “de moment”, està el Bartu “dins d’aquests 150, però els altres també estan ben a prop”.
Alpí: equip nacional femení
Ibon Mintegui és l’entrenador de l’equip nacional femení format per Íria Medina i Clàudia Garcia. Aquesta última es va lesionar el genoll -lligament creuat anterior- durant la pretemporada, i està en plena recuperació. Mintegui assegura estar “molt emocionat de començar, estem a punt perquè en deu dies ens anem a Zinal a començar la temporada amb la primera Copa d’Europa”. Pel que fa als objectius, “estan clars”, afirma: “Posicionar-nos entre les 30 de la Copa d’Europa a les primeres curses i a partir d’aquí obtenir bon dorsal de sortida i millorar per a intentar estar al top15 cap a final de temporada, i intentar estar a les finals de la Copa d’Europa (entren 45)”. Això en el cas de Medina, que serà qui estarà en competició. Sobre Garcia, Mintegui ha tingut paraules d’ànims: “Hem tingut la mala sort de la lesió durant la pretemporada, li desitgem la millor recuperació possible, que esperem que així sigui perquè ja està treballant molt dur”.
Grup de seguiment
Al grup de seguiment de la FAE es troben les disciplines de telemark amb Lucas Pagès i freeride amb Joan Aracil.
Freeride, amb Joan Aracil
Joan Aracil, en freeride, afronta la temporada amb tota la il·lusió del món davant de la disputa a Andorra dels primers Mundials de la seva disciplina: “Estic súper emocionat per poder representar al meu país i al primer Mundial de freeride, i a casa”. L’andorrà, que va entrar en la dinàmica dels entrenaments físics aquesta temporada amb el preparador de la FAE, Damià Costa, valora el canvi: “Em noto bastant més fort, portem entrenant des que va acabar la temporada, amb més potència ara i segurament pugui aguantar més caiguda de roques, més alçada”.
Els seus objectius són clars: “Tornar a pujar al World Tour, estar entre els quatre millors dels Challenger, que són els que pugen al World Tour”. La primera cursa serà a Montafon, la primera del Challenger, del 26 al 29 de gener, i després ja el Mundial, de l’1 al 6 a casa.
Telemark, amb Lucas Pagès
En telemark, Pagès assegura que la particularitat “és que som pocs, necessitem tenir aquest esperit de família que no hi és tant a l’alpí”. Són entre 30-40 homes i 30 dones. “Jo estic entrenant amb l’equip d’Anglaterra, o països com Canadà, i així anem junts i reduïm costos”.
Pagès va guanyar els Nacionals júniors de Suïssa, va fer un 11è a la Copa del Món i diversos top15, el nivell és alt i la disciplina té les seves particularitats: “Primer de tot tenim el taló lliure i a les curses hi ha un salt i una pas d’esquí de fons. Per a ser bo s’ha de ser bo en tot. Una puntuació de com passes les portes, que si no passes amb bona tècnica et fiquen un segon més al temps total. Jo destaco més al salt i amb la tècnica de telemark, molt amb les regles i faig poques penalitats, normalment no en tinc”. Com a objectius, l’andorrà pensa sobretot en els estudis: “El primer objectiu és aprovar el meu màster, els estudis. I després estar més al top15 i top10 Mundial i gaudir de l’esquí que faig. La primera prova serà a les Copes del Món a Hintertux, el 29 de novembre”.
Alpí: EEBE U19
L’equip EEBE U19, en veu del seu responsable, Didac Gonzalez, ha expressat que es tracta d’un grup en què l‘exigència “a nivell d’estudis és més alta”, perquè els joves esportistes “passen a tenir un control, a ser més autònoms al batxillerat lliure, i els de segon any han de complir un rànquing”. “El primer any és més formatiu, adaptació a tot el que significa competir, està a fora de casa”, hi ha afegit.
“Els de primer any no és que tinguin un objectiu específic, però sí que han de buscar una bona adaptació i intentar fer un rànquing el més inferior possible. Els de segon any el rànquing ha de ser top250 en noies i top300 en nois”, ha explicat González.
Alpí: EEBE U16
Pol Carreras és el responsable de l’EEBE U16: “La nostra funció és preparar els esportistes per a la següent etapa, on els inculquem unes rutines, uns valors, per a entrar en l’equip nacional, i tot millorant sempre els aspectes tècnics i físics”. A aquest grup, el més important és la formació, però sempre amb el punt de mira en la competició, per a créixer en paral·lel, i així ho explica Carreras: “En aquesta etapa l’objectiu és sobretot anar a buscar resultats en proves internacionals com la FESA, i anar a buscar resultats positius a l’Écureuil d’Or, a França, on hem d’intentar entrar al top5 i consolidar o ser el més regular possible a dins d’aquest top5”.