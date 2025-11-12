Mark Boske i Espai Dual A2 oferiran concerts, a la Seu, dins la programació KM 0 de la Casa de la Música

La banda de Mark Boske i la formació Espai Dual A2 oferiran concerts, a la Seu d’Urgell, dins la programació KM 0 de la Casa de la Música de Lleida, l’Alt Pirineu i Aran. L’actuació de Mark Boske tindrà lloc aquest proper divendres, 14 de novembre, a les 20:00 hores, a l’Ateneu Alt Urgell. L’entrada és lliure. De la seva banda, el concert d’Espai Dual A2 tindrà lloc el divendres, 21 de novembre, a les 20:00 hores, a la Llibreria El Refugi. Preu de l’entrada: 5 euros.
Mark Boske, cantant i trompetista del Pallars Jussà, lidera una banda amb sonoritat indie rock que destaca per la importància que li dona a les seves lletres. El passat mes de maig va llençar el seu nou EP “Crida a l’amor”, que presentarà en format acústic acompanyat de Damià Aguado a la guitarra. Un concert on es retroben amb les seves cançons de la manera més pura.
Espai Dual A2 és el conjunt de totes les formes lineals d’un espai vectorial sobre un cos amb imatge d’aquest mateix cos. A banda, també és un grup d’Almacelles conformat per dues persones: Marc Cruz Pascual, de cal Rosendo, i Eduard Morell Purdonés, el fill de la Rosa del Guissona. El concepte que més defineix la seva música és el “dada”: agafar una cosa que no toca i deixar-la en un lloc que no li escau. La clau d’Espai Dual és subjugar els estils musicals als conceptes de les cançons: “no hi ha cap grup que pugui fer country, j-rock, indiepop, metal i Ska com nosaltres”, asseguren.
“Vam enregistrar el nostre primer disc a les golfes de casa del Marc en qüestió d’uns mesos. En concret, 36. Actualment, treballem en Espai Dual, fent un tribut a la nostra pròpia idiotesa. L’un té el títol de musicòleg i l’altre de matemàtic, i, amb el permís de Pau Riba, hem fet el millor puto disc de Catalunya: Espai Dual es va publicar el 2024 editat sota el segell Protomaterial Records”, recorden els membres del grup.
Suport i col·laboradors
Aquest concert compta amb el suport de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, l’Ateneu Alt Urgell, l’Institut d’Estudis Ilerdencs, l’Institut Català de les Empreses Culturals, Fundació ICG i Supsa Supermercats Pujol – Plusfresc.
Per a entrades i més informació cal consultar la pàgina web www.orfeolleidata.cat i www.casadelamusica.cat.