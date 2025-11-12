L’Ajuntament de la Seu aprova la reforma dels vestidors del Camp Municipal Emili Vicente

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat el projecte de reforma dels vestidors del Camp Municipal Emili Vicente. Les obres tindran un pressupost de 338.912 euros i serviran per a posar al dia un equipament que actualment té un ús força intensiu, atès que és utilitzat de manera habitual per quatre entitats de la ciutat: La Seu FC, l’Escola de Futbol Orgèlia, el Futbol Club Pirineus i el Club Esportiu Ciutat La Seu.
A més a més, aquest camp de futbol municipal també acull de manera periòdica tornejos i estades d’aquest esport, que com a la resta de Catalunya compta amb un gran nombre de practicants.