La Duana ingressa un 27% menys al març

Els ingressos de la Duana es van situar en els 9,33 milions d’euros, una xifra un 27% inferior a la registrada al març del 2020, quan es van ingressar 12,8 milions.

En el que va de 2021, la Duana ha ingressat 28,7 milions d’euros, un 35,8% menys que al mateix període del 2020 i un 41,1% menys que un any abans.

Els ingressos provinents de taxes d’importacions de begudes s’han situat en 412.537,57 euros aquest març (-22,8% respecte al març 2020) i les taxes per importacions de tabac han suposat 2,54 milions d’euros (-64,7% respecte al mateix mes de l’any passat).

Per importacions de combustibles minerals, la Duana ha ingressat 2,98 milions d’euros, el que és un 12,5 més que un any enrere, encara que l’acumulat durant aquest primer trimestre es manté per sota (-32,7%) que el que es va ingressar per aquest concepte en el mateix període del 2020.

Pel que fa als ingressos per taxes d’importacions d’altres mercaderies, el valor total ha estat de 3,43 milions, el que suposa un augment del 40,2% respecte al març del 2020. En l’acumulat en aquest 2021, però, la variació segueix sent negativa (-11,9%) en comparació al mateix període del 2020.