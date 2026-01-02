La demanda d’energia al Principat va créixer un +10,2% al novembre

La demanda d’energia durant el mes de novembre de 2025, a Andorra, ha estat de 52.608 MWh (megawatts hora), un +10,2% respecte al mateix mes de l’any anterior. A més, hi ha hagut una demanda elèctrica acumulada de 516.289,0 MWh de gener a novembre (+2,2%) i de 581.085,0 MWh durant els darrers 12 mesos, xifra que representa una variació del +2,5% respecte al mateix període anterior.
Pel que fa a les dades expressades en tones equivalents de petroli (TEP), la demanda total del mes de novembre ha estat de 16.111,6 TEP, amb una variació interanual del +4,9%. D’altra banda, la demanda acumulada de gener a novembre se situa en 179.885,2 TEP (+0,2%), mentre que el consum acumulat durant els darrers 12 mesos ha estat de 199.661,7 TEP, amb una variació del +0,4% respecte al mateix període anterior.
Quant a la demanda dels clients de FEDA, la demanda total pel mes de novembre de 2025 ascendeix a 33.499,6 MWh, amb una variació del +9,9% respecte al mateix mes de l’any 2024. Quant a l’acumulat de gener fins al novembre, ha sigut de 328.689,1 MWh, un +1,8% respecte al mateix període de l’any anterior. Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers 12 mesos, la demanda ha estat de 369.655,1 MWh, xifra que suposa una variació del +2,0% respecte a la dada acumulada del mateix període anterior.