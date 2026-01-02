Un arrestat per alcohol al volant la matinada de Cap d’Any

By:
On:
In: Successos
Un aparell per a mesurar l'alcoholèmia
Un aparell per a mesurar l’alcoholèmia (Policia d’Andorra)

Pel que respecta a delictes contra la seguretat col·lectiva, concretament per la conducció de vehicles sota la influència de l’alcohol o altres substàncies, la matinada del dia 1 de gener (Cap d’Any) i a la carretera de l’Obac, a la seva vessant d’Andorra la Vella, el servei de l’ordre va controlar un turisme amb matrícula andorrana per tal de practicar un control d’alcoholèmia.

A resultes del control de la patrulla policial, es va procedir a la detenció del conductor del vehicle esmentat. L’home en qüestió és un veí del Principat d’Andorra, de 58 anys, amb una taxa positiva en el test d’alcoholimetria d’1,62gr./l. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]