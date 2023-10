La delegació al Pirineu de la ICHN impulsa el seu butlletí

El número 3 del butlletí de l’ICHN

La delegació al Pirineu i Prepirineu de la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) segueix creixent i des d’enguany ja disposa del seu propi butlletí. El número zero de la nova publicació va aparèixer el mes de febrer passat i en aquesta primera edició se centrava a animar investigadors i aficionats a la natura de les comarques de muntanya a fer-hi aportacions.

La intenció de la Institució és que el butlletí pirinenc es publiqui cada dos mesos i el pròxim apareixerà ben aviat. De moment ja van pel número 3, corresponent al mes d’agost de 2023. En aquest exemplar, de 16 pàgines, hi ha aparegut un article sobre la classificació ecològica dels ropalòcers a la zona del Pla de les Forques, al terme municipal de la Seu d’Urgell, i un altre sobre els cicles nocturns en l’assemblatge de pipistrel·les, a més d’una aportació breu sobre la cotxa cua-roja.

Els articles inclouen una àmplia informació sobre cada tema, acompanyada de fotografies o gràfics i d’un breu resum en anglès. Aquest número recent ha estat editat per Pere-Miquel Parés. El comitè editorial del butlletí compta amb les aportacions d’Enric Quílez (Cerdanya), Joan Ignasi Julià (Cerdanya), Sergi Cano (Berguedà) i David Manzanera (Alt Urgell), i la col·laboració d’Anna Mateos i Pep Farràs, a més d’Albert Bobé, Eduard Boldú, Andreu Canut i Pere Renom.

La ICHN manté la porta oberta per a seguir rebent aportacions de cara als següents números. La voluntat de la delegació és “recollir la producció científica original que s’estigui fent en el territori del seu àmbit”, que a més de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà també engloba el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça i l’Aran. S’hi tracta, afegeixen, “el medi natural en un sentit ampli” que inclou temes com la biologia, el món agropecuari i la història de la recerca natural. Per a més informació es pot escriure al correu ichn.pirineu@gmail.com.