Podis de la 10a Travessa Transfronterera Sant Julià – La Seu

Podi de la cursa curta femenina de la Travessa Transfronterera (Aj. la Seu)

Aquest matí de diumenge ha tingut lloc la 10a Travessa Transfronterera–Camí de Retrobament que enguany ha sortit des de la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, a Andorra, i ha arribat al Palau d’Esports de la Seu d’Urgell, amb la participació de 139 corredors i corredores.

Pel que fa a la cursa llarga, de 20,6 quilòmetres, i només apta per a majors de 16 anys, en categoria femenina han fet podi Irati Azkargorta (1a classificada), Anna Artal (2a classificada) i Sílvia Zúñiga (3a classificada), mentre que el podi masculí ha estat per a Marc Alonso (1r classificat); Jordi Gallego (2n classificat) i Jordi Correa (3r classificat).

Pel que fa a la cursa curta, de 14,6 quilòmetres, per a majors de 12 anys, en categoria femenina el podi ha estat per a Mireia Soler (1a classificada), Míriam Martínez (2a classificada) i Eva Campi (3a classificada), mentre que el podi masculí ha estat per a Oriol Català (1r classificat), Mir Dies (2n classificat) i Joan Lluch (3r classificat).

Respecte als podis de la curs Xics, en categoria femenina el podi ha estat Jana Pubill Nadal, l’única corredora que hi ha participat, mentre que el podi masculí l’han fet Mir Dies (1r classificat), Joan Lluch (2n classificat) i Àlex Jiménez (3r classificat).