Que l’alcohol no arruïni el Cap d’Any: Consells per a evitar-ho

Persones celebrant el Cap d’Any amb vi blanc (freepik)

La nit de Cap d’Any és freqüent el consum de begudes alcohòliques, l’excés de les quals pot afectar considerablement la celebració i també la nostra salut i la dels que ens envolten. Per això, compartim nou consells perquè l’alcohol no arruïni la teva festa.

Reserva l’alcohol per al brindis. Una bona manera de ser moderats amb el consum d’alcohol és reservar-lo només per al brindis, intentant acompanyar el sopar amb aigua o altres begudes sense alcohol.

Evita beure amb l’estómac buit. Ingerir alcohol amb l’estómac buit implica una ràpida metabolització i arribada al torrent sanguini de l’etanol així com al cervell, podent patir les conseqüències de la seva ingesta en molt poc temps i en majors proporcions.

Tria les begudes amb menys alcohol. El vi i la cervesa són algunes de les alternatives amb menor graduació alcohòlica.

Combina la seva ingesta amb aigua. Així es redueix la quantitat d’alcohol que ingressa al cos.

Tria gots o copes llargues i fines. Aquests recipients tenen una menor capacitat: bevem menys amb el mateix nombre de copes.

Evita la mescla de begudes. Barrejar begudes alcohòliques predisposa a majors efectes adversos i conseqüències negatives pròpies del consum d’etanol.

Redueix el màxim d’ingesta de begudes amb gas. El diòxid de carboni present en aquestes bombolles afavoreix l’absorció de l’alcohol i acceleren el seu pas al torrent sanguini.

Evita les begudes fosques i destil·lades. Solen tenir una major proporció de congèneres, és a dir, de derivats de la destil·lació de l’etanol que són responsables de les ressaques que podem experimentar l’endemà.

Registra sempre la quantitat consumida. Recomanem registrar mentalment quant hem begut, amb l’objectiu d’afavorir la moderació al moment de beure.

Si bé el millor recurs perquè l’alcohol no arruïni el Cap d’Any és no beure, aquests consells poden ser de gran ajuda per a prevenir efectes negatius del seu consum.





Per trendenciashombre.com