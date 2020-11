‘La cultura no s’atura’, el projecte dinamitzador del Govern i els comuns per al sector

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, ha presentat aquest dimarts el projecte de dinamització i suport ‘La cultura no s’atura’. El programa d’activitats ha estat dissenyat de manera conjunta i coordinada entre el Ministeri de Cultura i Esports i els comuns de Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. L’objectiu és dinamitzar la cultura andorrana i donar suport de manera decidida als diversos sectors culturals fortament afectats per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

“Teníem el ferm convenciment que era un projecte necessari i que calia tirar endavant per tornar a posar el protagonisme i el focus sobre la cultura del país”, ha emfatitzat Riva. La ministra ha explicat que La cultura no s’atura té un doble objectiu. Així, per una banda, s’ha optat per distribuir de manera equilibrada i equitativa en tot el territori nacional l’activitat cultural. Per l’altra part, també busca proporcionar als ciutadans el suport qualitatiu emocional que ofereix sempre l’activitat cultural, molt més necessari en la situació actual.

“Som conscients de la necessitat d’adoptar mesures conjuntes i globals que reverteixin en benefici del conjunt de la població”, ha ressaltat Riva, que ha explicat que el projecte ha nascut en les reunions que mantenen de forma habitual el Ministeri i els consellers de Cultura dels comuns. Precisament en la roda de premsa de presentació del projecte també hi han estat presents els sis consellers de cultura dels comuns: Cerni Pol, David Cruz, Eva Choy, Guillem Forné, Miquel Canturri i Sònia Carrillo. “És un projecte que esperem que tingui continuïtat, esperem que avui haguem posat la primera pedra per a una agenda cultura unificada”, ha expressat Forné.

Més de 100 artistes i més de 100.000 euros d’impacte econòmic

La cultura no s’atura permet implicar en el projecte més de 100 artistes i prop de 50 tècnics i empreses del sector cultural: 12 artistes plàstics, 13 creadors audiovisuals, 23 escriptors i investigadors, 26 actors, 23 tècnics de so i il·luminació, 4 galeries d’art, 8 productors audiovisuals, 4 editorials, 4 llibreries i 1 cinema. Tot plegat, ha explicat Riva, conflueix en una agenda d’activitats que es desenvoluparà al llarg de tres mesos, de l’1 de desembre al 27 de febrer, amb un total de 50 activitats. Pel que fa a l’impacte econòmic, la ministra de Cultura ha aclarit que es destina una despesa directa de 75.000 euros als quals cal sumar 25.000 euros per a la producció de les activitats.

La ministra de Cultura també ha explicat que totes les activitats que es puguin realitzar amb públic es faran seguint les mesures sanitàries vigents en aquell moment. Tot i això, i amb la voluntat de poder arribar al màxim nombre de ciutadans possible, tots els actes s’emetran de forma telemàtica. Les activitats seran gratuïtes o a preus populars i els diners que es recaptin serviran per reinvertir en altres accions i activitats equivalents que es puguin organitzar en el futur també en el marc d’aquest projecte.

Cinc coordinadors del projecte

Riva ha explicat que la selecció de les activitats s’ha dut a terme amb la designació d’un total de cinc coordinadors que han estat encarregats de decidir de manera lliure el programa per cadascun dels sectors culturals del país. Els coordinadors són: Xavier Pérez (arts escèniques), Carme Soler (arts plàstiques), Hèctor Mas (audiovisuals), Oliver Vergés (lletres) i Oriol Vilella (música).

Durant la compareixença de premsa cada coordinador ha pogut explicar els requisits pels quals s’han regit a l’hora de seleccionar les activitats. En tots els casos hi ha hagut un nexe comú: la selecció d’artistes professionals, ja siguin consolidats o amateurs, així com el suport explícit als actors més perjudicats per la situació causada per la COVID-19. “La cultura no s’atura diu molt de nosaltres com a país”, ha expressat Pérez.

Agenda d’activitats

Per tal que la comunicació i la difusió sigui el més propera possible a la ciutadania, s’habilitarà un espai especial al lloc web conjunt www.agenda.ad, per comunicar-hi tota l’activitat. A més, els propers dies començarà una campanya de difusió als mitjans de comunicació i també cada administració comunicarà l’activitat de la seva parròquia des dels seus mitjans d’informació habituals. Les entrades i reserves de totes les activitats es podrà fer a partir dels propers dies a la pàgina web del ministeri www.cultura.ad. Podeu consultar tota l’agenda d’actes al següent document.