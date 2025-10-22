S’aproven les tarifes per a la temporada 2025-2026 dels forfets d’esquí escolar i extraescolar

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres els preus dels forfets d’esquí escolar diari i de l’hora de monitor per alumne. Així mateix, ha donat llum verda a la subvenció dels forfets extraescolar, universitari, d’acompanyant i la data de venda dels forfets per a la temporada 2025-2026, d’acord amb les tarifes pactades amb l’Agrupació d’Explotadors de Remuntadors Mecànics d’Esport d’Hivern d’Andorra (Aermeha) – anteriorment Ski Andorra.
En total, el Ministeri té reservada una partida pressupostària d’1,3 milions d’euros per a cobrir la totalitat del cost de l’esquí escolar i la part subvencionada dels forfets extraescolars, universitaris i d’acompanyants.
Enguany, s’aplica un increment del 6% del forfet diari d’esquí escolar i un 2,6% a l’hora del monitor, respecte a la temporada passada: els preus queden en 12,50 euros per al forfet diari escolar i de 5,48 euros l’hora monitor/alumne. Un any més, el Govern n’assumeix el preu íntegre, “confirmant així l’aposta per al foment de la pràctica de l’esquí entre els infants i els joves”.
Pel que fa a la resta de forfets –extraescolar, universitari i acompanyants–, el Govern subvenciona una part del preu dels forfets per a residents, per tal de reduir l’augment del preu final que han d’assumir els usuaris.
Els forfets es posaran a la venda a partir del divendres, 24 d’octubre de 2025 i fins al 6 d’abril de 2026. Es podran adquirir a l’estand de Grandvalira Resorts de la Fira d’Andorra la Vella o al situat al Centre Comercial Illa Carlemany, i també a les taquilles habilitades de les estacions d’esquí, a partir de la seva obertura. Els forfets en línia es podran sol·licitar i abonar amb targeta bancària a través del web https://temporada.grandvaliraresorts.com/.
En el cas dels forfets universitaris per a persones fins a 25 anys, així com els extraescolars per a menors entre 16 i 18 anys no escolaritzats s’habilita el formulari web per a sol·licitar els forfets al web www.e-tramits.ad. Els estudiants a l’estranger menors de 20 anys hauran d’estar inscrits al cens escolar del Govern per a poder sol·licitar el forfet.
Llistat de forfets amb l’aportació del Govern i el preu final per a l’usuari:
|Preu subvenció del Govern
|Cost final per a l’usuari
|Forfet extraescolar
|106,99 euros
|171,41 euros
|Forfet universitari
|102,69 euros
|245,31 euros
|Forfet d’acompanyant menor de 65 anys
|259,81 euros
|233,19 euros
|Forfet d’acompanyant de 65 a 70 anys
|337,99 euros
|92,96 euros
|Forfet d’acompanyant de 70 a 74 anys
|31,25 euros
|75 euros