La Comissió Mixta Hispanoandorrana d’Educació destaca la importància de mantenir obertes les escoles

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Àngel Ros, han presidit avui la Comissió Mixta Hispoanoandorrana en matèria educativa, que s’ha celebrat presencialment al Principat. Aquesta comissió es reuneix una vegada a l’any de forma alternada a Andorra i a Espanya.

Durant la trobada, els representants del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior han compartit amb la delegació espanyola la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus SARS-CoV-2, així com el seu impacte en l’educació. En aquest sentit, les dues delegacions han posat en comú les experiències que s’han dut a terme per minimitzar els efectes de la pandèmia a les aules i sobre els estudiants. Ambdues delegacions han manifestat la prioritat de mantenir oberts els centres escolars per tal de garantir el dret a l’educació dels infants i joves del país.

A més, en la reunió s’han abordat aspectes relatius a la digitalització, la conscienciació sobre la ciberseguretat o les novetats de la Llei LOMLOE (Llei orgànica de modificació de la Llei orgànica d’Educació), que ha entrat en vigor recentment a Espanya. També s’han tractat altres qüestions de diferent caràcter, com ara la renovació dels programes de Formació Andorrana, l’escolarització d’alumnes amb discapacitat i les mesures contra l’absentisme escolar.

A la trobada d’enguany han assistit per part andorrana la ministra Ester Vilarrubla: l’ambaixador d’Andorra a Espanya, Vicenç Mateu; el director del Departament de Sistemes Educatius, Ensenyament Superior i Relacions Institucionals, Josep Areny; la directora del Departament d’Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans, Marie Pagès; el director del Departament de Formació Professional al llarg de la vida i Innovació tecnològica, Xavier Campuzano; i la cap de l’Àrea de convenis, relacions internacionals i reconeixement de títols, Cristina Martí.

Per part espanyola hi ha assistit l’ambaixador Àngel Ros; el director general de Planificació i gestió educativa, Diego Fernández; la consellera d’Educació d’Espanya a Andorra, Yolanda Varela; el sotsdirector general de la Unitat d’acció educativa exterior, Andrés Contreras; i l’assessora tècnica docent, M. Carmen Gómez.