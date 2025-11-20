La Comissió d’Informació i Vigilància del Centre de tractament de residus de la Comella es reuneix per a fer els seguiment de la planta

La Comissió d’Informació i Vigilància (CIV) del Centre de Tractament de Residus, reunida aquest dijous, ha estat informada novament sobre el funcionament de la planta, així com de les seves emissions atmosfèriques. Cal recordar que el centre analitza diversos paràmetres seguint les diverses normatives nacionals i internacionals al respecte, tant en continu com de manera puntual, i també per part d’organismes independents.
Els membres de la Comissió també han estat informats sobre l’energia obtinguda de la valorització dels residus. L’energia tèrmica ha augmentat un 25,25% els darrers sis mesos, de maig a octubre, respecte el mateix període de l’any passat, i l’energia elèctrica ha experimentat un creixement del 4,9%. En termes globals, l’energia total produïda ha estat de 16.015,21 MWh, un 9,6 % més respecte del mateix període de l’any anterior, i el rati d’energia produïda per tona de residus tractada és de 667,30 kwh/t, el que implica una millora de l’eficiència del 7%.
Finalment, els responsables de la planta industrial han informat de les millores que s’han realitzat enguany, aprofitant l’aturada tècnica anual per a dur a terme les tasques de manteniment pertinent. Entre aquestes, destaquen els nous quadres d’alimentació dels analitzadors de fums, la impermeabilització de la fossa d’aigua industrial, o la instal·lació d’un nou analitzador d’emissions en continu.
La Comissió d’Informació i Vigilància té com a missió recollir informació sobre la quantitat i la qualitat dels residus tractats i sobre qualsevol incidència en el funcionament normal del Centre de Tractament Tèrmic de Residus, així com dels plans de control i vigilància i proposar les mesures correctores que es considerin necessàries. A més, té l’objectiu de promoure la informació als ciutadans en relació als impactes sobre la salut pública i el medi ambient de la instal·lació. Es pot consultar informació detallada a la web: https://www.vigilanciatractamentresidus.ad/ca.
La comissió compta, a més de la presidència del ministre titular de Medi Ambient, amb la participació de representants del Ministeri de Salut, del Comú d’Andorra la Vella i dels cònsols, així com de les associacions de defensa del medi ambient i de veïns de la zona.