La futura Llei general de Turisme fomenta la desestacionalització i la professionalització del sector

Per tal de consolidar un model turístic sostenible, equilibrat i competitiu, el Govern ha aprovat el Projecte de la llei general de turisme d’Andorra. El text que s’ha desenvolupat en col·laboració amb ONU Turisme, principal referent internacional en turisme i utilitzant un procés participatiu amb el sector privat del turisme, les institucions públiques i la societat civil. Aquest procés ha constat de múltiples reunions amb els diferents sectors, així com un procés final d’aportacions al text; i ha donat lloc a la primera llei paraigua que integra totes les dimensions del turisme.
El Projecte de llei integra la necessitat de millorar l’ordenació i la planificació, el foment de la desestacionalització, amb una atenció especial al respecte per l’entorn natural i la població local, i a la creació d’una oferta accessible i sense barreres, d’acord amb els estàndards internacionals.
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha assegurat que el text orientarà la governança del turisme d’Andorra, un sector sòlid i un dels pilars de l’economia que representa un 40% del Producte Interior Brut (PIB) del país.
Per tal de consolidar la competitivitat del sector, el text recull la necessitat de professionalitzar i dignificar el sistema turístic a través de la formació del personal, amb la voluntat de millorar la qualitat del sector i, en definitiva, de l’experiència del client. En aquest sentit, el Govern podrà establir una formació mínima requerida i obligatòria per a determinats perfils. Així mateix, el text preveu una formació pràctica especialitzada i orientada a la millora de la competitivitat i a la dignificació i professionalització del sector.
A més, la futura norma preveu incloure incentius i estímuls honorífics per a reconèixer iniciatives que contribueixin a la qualitat, sostenibilitat i excel·lència del sector, reforçant així la cultura de la millora contínua.
Andorra com a destinació turística integral
El Projecte de llei també estableix la creació de la marca Andorra, com a distintiu exclusiu, que prestigiarà els recursos, productes i serveis turístics, fomentant una imatge de qualitat de l’oferta turística d’Andorra en els mercats nacionals i internacionals. La seva promoció s’orientarà a posicionar el valor diferencial de la marca en els mercats turístics.
A més, la futura norma possibilita declarar espais turístics saturats i limitar l’establiment i exercici de determinades activitats turístiques amb la finalitat de protegir el medi natural.
Finalment, un altre dels eixos estratègics és la digitalització del sector per tal de gestionar els fluxos turístics i evitar la massificació i, així, protegir el medi natural. Entre les accions destaca el desenvolupament d’un sistema d’intel·ligència turística, que permeti estudiar i difondre els comportaments i tendències de la demanda turística a fi de proporcionar informació estadística fiable i actualitzada.