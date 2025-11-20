Andorra observa un creixement del nombre de turistes que accedeixen al país mentre baixen els excursionistes

El mes d’octubre de l’any 2025 han entrat al país un total de 711.859 visitants, dels quals 437.406 són excursionistes (61,4%) mentre que 274.453 són turistes (38,6%). En termes acumulats dels últims dotze mesos, els visitants presenten una variació del -1,7% en relació amb el mateix període de l’any anterior. El nombre de turistes presenta una variació del +6,5% i el nombre d’excursionistes del -7,9%.
L’acumulat des de principi d’any (YTD) del nombre de visitants per dia (suma dels excursionistes i dels turistes per la pernoctació mitjana) és un -0,4% inferior en relació amb el mateix període referit a l’any anterior.