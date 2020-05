La ciutadania demana al PS que interpel·li Govern per pal·liar el seu l’ofec econòmic

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha engegat aquesta tarda la iniciativa d’escolta ciutadana organitzant una primera reunió telemàtica amb diferents sectors de la societat d’Andorra.

“Bona part dels integrants d’aquesta primera reunió han estat treballadors autònoms de diferents àmbits, que ens han traslladat les dificultats que tenen per treballar amb una normativa tan rígida així com la seva preocupació per la manca de mesures per part de Govern”, ha explicat el President del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López. ” Les mesures de seguretat limiten la mateixa activitat a l’entendre de molts autònoms: en molts casos no s’especifiquen els aforaments o afluència, i les mesures de seguretat no ofereixen garanties per a l’activitat”

Al llarg de la reunió, els integrants han coincidit en la poca conveniència de reprendre l’activitat un dia festiu: “Dos mesos i mig tancat i el primer dia que pots obrir festiu hi ha molta gent que no ho acaba d’entendre. La gent necessita treballar, i aquest és un dia que o bé has de pagar triple o bé, segons el tipus d’activitat no pots obrir”, ha traslladat López, que ha volgut remarcar que d’altres cops s’han fet modificacions de la constitució per canviar dies festius.

La poca capacitat d’estalvi , l’augment de la pol·lució amb la tornada a l’activitat, l’afectació psicològica durant el confinament i el futur de l’educació han estat també objecte d’aquesta primera reunió oberta a tota la ciutadania d’Andorra.