La Cerdanya reclama a ADIF les inversions pendents a les estacions de la línia de tren R3

Estat actual de l’abandonada estació de tren d’Urtx-Alp, de la línia de tren R3 (Foto: RàdioSeu)

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha reclamat formalment a l’empresa estatal ADIF, que depèn del Ministeri de Transports del Govern espanyol, que faci les inversions pendents des de fa anys o dècades a la línia fèrria R3 a la comarca. L’ens cerdà denuncia especialment l’estat d’abandonament, o fins i tot de ruïna, en què es troben instal·lacions com l’estació d’Urtx-Alp, situada a tocar de la carretera GIV-4082 i a prop dels eixos de la C-162 i l’N-260.

Segons ha detallat el Consell, consultat per Regió 7, el president de la institució, Isidre Chia, ha tramès a l’Estat un requeriment en què els exposa “l’evident situació de deixadesa” a les quatre parades que RENFE ha tingut tradicionalment a la comarca. Chia els recorda que algunes d’elles estan “en un estat deplorable; i d’altres, abandonades i completament vandalitzades”.

La que presenta un estat més lamentable, des de fa ja dècades, és la d’Urtx-Alp, però també hi ha mancances i espais en mal estat a les altres tres, que són les de Puigcerdà, Queixans i la Molina. De fet, d’aquestes tres només la de la capital comarcal disposa de personal propi, perquè a la de la Molina, malgrat ser al peu d’una de les principals estacions d’esquí i muntanya del país, actualment només hi ha la sala d’espera i una màquina dispensadora de bitllets. I a la de Queixans, ni tan sols disposen d’aquest servei automatitzat.





La Cerdanya com a “metàfora” de tota la línia

Per tot plegat, Isidre Chia creu que el tram cerdà de l’R3 és “una metàfora de tota la línia” entre l’Hospitalet de Llobregat i la Tor de Querol, que acumula desenes d’obres pendents i milers de queixes per retards o incidències. El també alcalde de Bolvir conclou que l’estat d’instal·lacions com la ja ruïnosa estació d’Urtx-Alp és “una fotografia lamentable que és l’expressió de l’oblit que pateix un mitjà de transport que s’hauria de potenciar, davant l’emergència climàtica, pel seu caràcter ecològic”, en al·lusió a les actuals crides de la UE i de moltes altres institucions per a fer servir el transport públic, que es contradiu amb les deficiències de línies com l’R3.

De fet, Chia aprofita per a defensar el caràcter internacional que té l’R3, per la seva connexió amb els ferrocarrils francesos, i la seva “importància en una Europa que treballa per la unitat dels seus pobles, on la Cerdanya és una cruïlla de camins”, però també per a facilitar la mobilitat de tothom qui no pot desplaçar-se en vehicle propi.

A tot plegat, el dirigent comarcal hi ha afegit que, com a línia històrica que és, aquestes estacions estan catalogades com edificis de valor històric i incloses dins de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, per la qual cosa ADIF està incomplint en alguns casos el seu deure de conservar-los de manera adient. Precisament ara fa un any es va commemorar el centenari de l’arribada del tren a Puigcerdà. Una efemèride en la qual molts veïns van aprofitar la presència de representants d’ADIF i RENFE per a protestar públicament per aquesta constant deixadesa, en un moment en què fins i tot s’especula amb una hipotètica extensió de la línia des d’Alp cap a la Seu d’Urgell i Andorra.