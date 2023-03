La CEA demana disposar de mecanismes de contractació en origen amb els països d’Iberoamèrica

El director de la CEA, Iago Andreu-Sotelo en el panell sobre Igualtat al XIVè Encuentro Empresarial Iberoamericano (CEA)

El President de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), Gerard Cadena, va intervenir dissabte a la reunió de presidents d’organitzacions empresarials en motiu del XIVè Encuentro Empresarial Iberoamericano que s’ha desenvolupat entre el 22 i el 25 de març a Santo Domingo (República Dominicana).

La sessió, presidida pel ministre d’Indústria, Comerç i MIPIMES de la República Dominicana, Víctor (Ito) Bisonó, es va centrar en debatre i analitzar amb els caps de les patronals de la regió iberoamericana, les mancances i oportunitats de la regió i en com, les organitzacions empresarials poden sumar a favor del seu creixement i expansió.

Precisament, en aquest context, el president de la patronal andorrana, Gerard Cadena, va destacar que “des de la Confederació Empresarial Andorrana pensem que allò ideal seria disposar de mecanismes de contractació en origen, com el que han assajat durant anys les estacions d´esquí. Seria -al meu entendre- una bona idea que poguéssim aprofitar la xarxa que suposa el CEIB per a establir els contactes entre organitzacions empresarials i entre empreses per a ordenar aquest flux de treballadors.”

Aquesta trobada ha estat prèvia al Conversatori de Caps d’estat i de Govern, en què els presidents de la CEOE -Secretari Permanent de CEIB- Antonio Garamendi; de CONEP (República Dominicana), Celso Juan Marranzini; i de la Federació Nacional de Cambres d’Indústries d’Equador i presidenta de CIP, María Paz Jervis; han lliurat un manifest iberoamericà de compromís amb la inversió als caps d’Estat i de Govern de la Regió.

Amb aquest lliurament es tancaven tres dies intensos en què els màxims representants de les organitzacions empresarials de CEIB-OIE, han compartit diversos panells temàtics que també han comptat amb participació de la patronal andorrana. És el cas del panell dedicat a la Igualtat de gènere, en què va prendre part el director de la CEA, Iago Andreu-Sotelo. Un panell que va servir per a posar de manifest la necessitat de les quotes de gènere i en què Andreu-Sotelo va defensar mesures específiques per a afavorir l’accés de les dones sènior al mercat laboral.

El Consell d’Empresaris Iberoamericans (CEIB) neix l’any 2015, en el marc de la XXVI Reunió de Presidents d’Organitzacions Empresarials Iberoamericanes, com una iniciativa recolzada per l’Organització Internacional d’Empleadors OIE, institució a què pertanyen les 24 organitzacions empresarials més representatives dels 21 països iberoamericans, Espanya, Principat d’Andorra i Portugal.

Té caràcter voluntari i treballa en representació i defensa dels interessos de les empreses, professionals i autònoms, configurant la xarxa empresarial més gran de la Regió.

Avui, el Consell és el principal interlocutor de les empreses davant els governs, els agents socials, econòmics i polítics internacionals.

La presidència pro tempore de CEIB és rotatòria entre els presidents de les organitzacions empresarials i correspon a la cúpula del país amfitrió de la Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern. Mentre que la Secretaria Permanent de CEIB, recau a la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials-CEOE.

En aquesta edició han assistit més de 1.000 empresaris de tota la regió i hi han participat els caps d’Estat i de Govern d’Espanya, de la República Dominicana, l’Equador, Portugal i el Paraguai.