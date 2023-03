Baralla entre dos homes al Pas, un dels quals resulta ferit per arma blanca

Un home sent emmanillat (arxiu/Pexels)

La Policia va detenir la matinada de dissabte dos homes, un no resident al país de 30 anys i un veí del Principat de 41, arran d’una baralla al Pas de la Casa. Durant la batussa, l’home de 41 anys hauria fet servir una navalla amb la qual hauria causat a l’altre implicat una ferida en una mà i una altra en una cama. Aquest, a la vegada, hauria agredit el primer provocant-li lesions a la cara.

A tots dos se’ls va detenir com a presumptes autors d’un delicte contra la integritat física i moral, però a l’home de 41 anys se’l va arrestar, a més, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per l’ús de la navalla, i d’un altre delicte contra la salut pública perquè es trobava en possessió de 0,4 grams de cocaïna.