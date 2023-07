La cartera digital facilitarà la identificació en línia de la ciutadania

Un home amb el mòbil i la tarja de crèdit a les mans (SFGA)

El Govern continua avançant en el desplegament del full de ruta de la transformació digital amb la licitació de la cartera digital. L’objectiu principal és proporcionar una eina que integri tant la identitat digital com altres funcions de cartera digital, facilitant als ciutadans la gestió de les seves identitats, finances i altres funcionalitats des d’un únic entorn segur i públic.

De forma més concreta, aquesta nova cartera digital permetrà a la població disposar d’una aplicació digital on hi podrà vincular la seva identitat digital així com altres targetes oficials i de fidelització. La implantació de la identitat digital permetrà agilitar els tràmits burocràtics i reduir els temps d’espera, tant per a la ciutadania com per a l’administració pública. La nova eina, augmentarà la seguretat i la privacitat en les transaccions en línia perquè proporcionarà mecanismes d’autenticació robusts que ajudaran a prevenir el frau i protegir la informació personal dels usuaris.

D’aquesta manera, i tal com ha explicat el ministre Portaveu, Guillem Casal durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la implementació de la cartera digital “és un pas més respecte el certificat digital que ja disposem actualment”. Així mateix ha recordat que la nova eina es concebrà tenint en compte que cal que sigui compatible amb altres sistemes d’identificació digital a nivell nacional i internacional, facilitant la col·laboració entre entitats i el reconeixement mutu de les identitats digitals. Així, la solució també haurà de ser compatible amb altres sistemes de pagament i carteres digitals, facilitant la col·laboració entre entitats financeres i el reconeixement mutu de les transaccions.





Primera licitació en diàleg competitiu

La licitació que el Govern ha obert aquest dimecres per a desenvolupar la nova eina digital és un concurs internacional amb modalitat ordinària i procediment per diàleg competiu. Aquesta és la primera vegada que l’Executiu utilitza aquesta nova modalitat de contractació, recollida en la Llei de contractació pública. Aquesta modalitat persegueix que els candidats que presentin una sol·licitud de participació puguin desenvolupar de forma comuna les solucions susceptibles de satisfer les seves necessitats i que permetin ser la base perquè els candidats elegits presentin una oferta final.

El plec de bases es pot descarregar gratuïtament al web de la Plataforma de contractació del sector públic: https://contractacio.govern.ad/SLE_Internet. Les ofertes s’han de presentar per mitjà de la Plataforma de contractació del sector públic, a través de l’enllaç que s’indica en el plec de bases fins a les 12 hores del 19 de setembre de 2023. El 21 de setembre es procedirà a l’obertura.