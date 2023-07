Amplien 500 autoritzacions d’immigració temporals

Una treballadora de l’hostaleria (iStock/arxiu)

El Consell de Ministres ha aprovat el Reglament d’ampliació de la quota especial de les autoritzacions d’immigració temporals per a les activitats de la temporada d’estiu del 2023 en el sector hoteler i restauració. L’augment és de 500 permisos, dels quals 450 es corresponen a permisos d’immigració temporals i 50 a permisos de treball temporal fronterer.

L’aprovació d’aquest dimecres consolida aquesta tipologia de permisos temporals després del seu bon funcionament de l’any passat, quan es van posar en marxa per primer cop amb l’objectiu de garantir la correcta activitat de les empreses del país durant l’estiu. A més, alhora, es respon al consens assolit per patronal, sindicats i el Govern durant el primer Consell Econòmic i Social de la legislatura, celebrat fa dues setmanes i en què es va coincidir en la importància d’anticipar les necessitats de treballadors per a establir la quantitat de permisos de residència i treball temporal que cal atorgar segons les necessitats del mercat laboral.

En aquest sentit, es destaca que, a hores d’ara, s’estan exhaurint progressivament les 600 autoritzacions estivals, vinculades al reglament de quota especial del juny d’enguany. Així doncs, per tal de ser previsors i de no comprometre el bon funcionament de les empreses, el Govern considera necessari aprovar una ampliació del contingent de quota inicialment previst.