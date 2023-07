Contribucions del Govern per a projectes internacionals

Una mà sustentant una bola del món (SFGA)

El Consell de Ministres ha validat aquest dimecres diverses contribucions voluntàries en favor d’organismes i institucions internacionals per una quantitat total de 249.8000 euros. Mitjançant aquestes contribucions, el Govern aporta una contribució als fons i programes d’organismes dels quals Andorra és part i que compleixen amb els criteris i les prioritats establerts en el pla rector de la cooperació andorrana.

D’aquesta manera, s’ha aprovat col·laborar amb el Fons i Programes de les Nacions Unides a Nova York, per un import de 165.000 euros, que es distribueix en diversos projectes concrets com ara al fons per al Medi Ambient, la igualtat de gènere i l’empoderament de la dona o per donar resposta a emergències, entre d’altres.

També s’ha validat una aportació de 50.000 euros per al fons i programes de les Nacions Unides-Ginebra. Concretament, es col·labora amb el programa de les Nacions Unides sobre el VIH/SIDA, el fons per donar suport a les Víctimes de la Tortura i per lluitar i erradicar les formes modernes d’esclavatge.

Com l’any passat, s’ha decidit renovar el suport a favor del Fons per a les Víctimes del tràfic d’éssers humans que depèn de l’Oficina de Nacions Unides contra la Droga i el Delicte per un import de 10.000 euros. El fons se centra en les accions per a protegir els nens i les dones víctimes del tràfic d’ésser humans, representa el primer instrument internacional per a la seva protecció. El seu mandat també preveu la prevenció i la sensibilització de la societat. Les seves accions se centren a permetre el desenvolupament de més de 90 accions d’ONG compromeses en la protecció de les víctimes a través de micro-crèdits. Es calcula que anualment el Fons donar suport a més de 3.500 víctimes del tràfic. Aquestes persones es beneficien d’un accés a la justícia, suport i consell jurídic i representació legal, així com ajuts econòmics i paquets d’assistència.

Totes aquestes propostes responen als criteris definits al Pla rector per a la cooperació internacional al desenvolupament sostenible 2023 i prioritza els programes i fons que responen d’una manera més directa als sectors i col·lectius prioritaris per a la política de cooperació d’Andorra com són l’educació, els col·lectius en situació de vulnerabilitat (infants, dones i persones amb discapacitat, principalment), la salut i la protecció del medi ambient.





Més contribucions voluntàries

Així mateix, s’ha atorgat també una contribució voluntària a favor de l’Acadèmia de Dret Internacional de la Haia, per un import de 4.800 euros amb l’objectiu. En els darrers anys, el Ministeri d’Afers Exteriors ha aportat contribucions voluntàries a l’Acadèmia per a finançar beques per a estudiants internacionals. Concretament la contribució d’enguany permet el finançament de dues beques corresponents als cursos d’estiu i d’hivern de l’any 2024. L’Acadèmia de Dret Internacional de la Haia és un centre educatiu d’alt nivell que es centra en el Dret Internacional Públic i Privat, va ser creada l’any 1923 i cada any reuneix estudiants d’arreu del món per a un curs d’estiu i un altre que es realitza en els mesos d’hivern.

Seguidament, el Ministeri també col·labora amb l’Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ) amb una contribució de 10.000 euros. L’Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques va ser creada per a implementar el Conveni sobre les Armes Químiques i treballar per a un món sense armes químiques i lliure de les seves amenaces. També vetlla per a que la indústria química s’utilitzi per a fins de pau, progrés i prosperitat.

Per últim, també s’ha aprovat contribuir de forma voluntària a favor de la Cort Penal Internacional (CPI) per un import de 10.000 euros. Aquesta aportació s’ha destinat sempre al Fons Fiduciari per a les Víctimes (Trust Fund for Victims), el qual assisteix i dóna suport a les víctimes de crims ocorreguts a països que estan sota la competència de la Cort Penal Internacional. El fons té com a primer objectiu escoltar les víctimes de genocidi, crims contra la humanitat i crims de guerra per a fer arribar les seves necessitats a la comunitat internacional. Aquest fet permet fomentar la presa de consciència, mobilitzar persones, idees i recursos. Es financen projectes innovadors per a alleugerir el patiment d’aquells supervivents que són sovint oblidats per la resta del món.