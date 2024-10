La cantant de boleros Olga Guillot faria 102 anys

Un 9 d’octubre de 1922, ara fa 102 anys, naixia Olga Guillot, a Santiago de Cuba (Cuba). Vocalista especialitzada en bolero. Filla de pares catalans, sent adolescent es va assentar amb la seva família a l’Havana i va debutar en programes radiofònics amb la seva germana Ana Luisa sota el nom de Las Hermanitas Guillot. Encara que els seus inicis van ser com a vocalista de tangos, a mitjans de els anys quaranta ja estava explorant les possibilitats vocals del bolero, que li portarien a actuar a altres llocs d’Amèrica, com Nova York, on va gravar per vegada primera.

El 1948, va passar una temporada a Mèxic i, a més de gravar diversos discos, va rodar la seva primera pel·lícula. En anys posteriors seria tot un fenomen de masses en tot el continent americà i a Espanya. El 1961, després de l’arribada de Castro al poder i després arrabassar-li el govern militar les seves propietats, va abandonar el país, instal·lant-se durant sis mesos a Veneçuela per a, finalment, residir a Mèxic. Als anys noranta es va traslladar a Miami, on va morir el 2010.





Font: EfeEme.com