El Malamut d’Alaska: el gos amb aparença de llop

Un exemplar de Malamut d’Alaska (Getty images)

El Malamut d’Alaska és una de les races de gossos més antigues i poderoses del món, coneguda per la seva resistència i força. Originària del nord-oest d’Alaska, aquesta raça ha estat utilitzada durant segles per les tribus inuits per a tasques de tracció i transport en condicions extremes de fred. Els malamuts tenen el seu origen en la tribu Mahlemut, d’on prové el seu nom, un poble natiu d’Alaska que depenia d’aquests gossos per a moure càrregues pesades i travessar vastes extensions de neu i gel.

Aquests animals eren imprescindibles per a la supervivència en les dures condicions de l’àrtic, ja que podien transportar subministraments i equips sobre trineus a través de grans distàncies.

Quant a les seves característiques físiques, el Malamut destaca per ser un gos gran i robust, amb una musculatura potent que el fa ideal per a tasques de força. El seu pes pot oscil·lar entre els 35 i els 45 kg, i la seva alçada fins a la creu pot arribar als 60-70 cm. El seu pelatge és espès i doble, dissenyat per a protegir-lo de les temperatures més fredes. El mantell exterior és més llarg i resistent a l’aigua, mentre que la capa interior és densa i suau, ideal per a mantenir la calor corporal.

Els colors més habituals són el gris, el negre i el blanc, tot i que poden variar dins d’aquest espectre. Els seus ulls solen ser marrons, i malgrat que hi ha una falsa creença que els malamuts poden tenir els ulls blaus, aquest tret és més comú en altres races de gossos nòrdics, com el husky siberià.

Pel que fa al seu temperament, el malamut és conegut pel seu caràcter afectuós i fidel. És un gos molt proper a la seva família i necessita sentir-se integrat en el nucli familiar. Malgrat la seva naturalesa independent, també és molt social i gaudeix de la companyia tant d’humans com d’altres gossos.

No és una raça fàcil d’entrenar per a persones sense experiència, ja que és intel·ligent, però tossut, la qual cosa significa que pot ser desobedient si no veu sentit a les ordres. Requereix un propietari que sàpiga establir-se com a líder, amb paciència i consistència. Això no obstant, la seva lleialtat i l’afecte que ofereix a la seva família el converteixen en un company excepcional.

És important destacar que, a causa del seu passat com a gos de trineu, el malamut d’Alaska té una gran quantitat d’energia i necessita molta activitat física. Sense exercici regular, pot avorrir-se fàcilment i desenvolupar comportaments destructius. Per aquest motiu, no és adequat per a viure en espais reduïts o en climes càlids. Requereix un clima fred o moderat i, si viu en zones caloroses, és essencial que tingui accés a ombra i aigua fresca constantment. També necessita un espai ampli per a córrer i exercitar-se.

Com és una raça gran i activa, és fonamental proporcionar-li una dieta equilibrada rica en proteïnes per a mantenir el seu nivell d’energia. És important també controlar la seva dieta per a evitar el sobrepès, ja que pot afectar les seves articulacions.





Curiositats d’aquesta raça

No és un gos d’alta velocitat: A diferència del husky siberià, que és més ràpid, el malamut destaca per la seva força i resistència. És capaç de tirar càrregues molt pesades durant llargues distàncies, però no a gran velocitat.

El malamut d’Alaska té una aparença que sovint es compara amb la del llop, i és una de les races domèstiques més properes a aquesta espècie salvatge en termes d’aspecte, tot i que són gossos totalment domèstics i sociables.

El malamut és conegut pel seu udol profund, que sovint es pot escoltar a grans distàncies. Rarament borden com altres gossos, preferint expressar-se amb aquest so tan característic.

Una vida laboral activa: Fins avui dia, els malamuts són utilitzats per a activitats com les expedicions polars, ja que la seva capacitat per a treballar en condicions extremes és insuperable.