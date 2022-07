La brigada de Camina Pirineus redueix al mínim l’activitat davant l’elevat risc d’incendis forestals

La brigada que treballa en el desbrossament de camins del projecte Camina Pirineus a l’Alt Urgell ha reduït al mínim la seva activitat davant l’elevat risc d’incendis forestals en què es troba no només la comarca, sinó tot Catalunya. En conseqüència, els operaris estan fent només activitats puntuals de manteniment sense ús de maquinària per a evitar que accidentalment es produeixi cap guspira. Aquest procediment es mantindrà mentre duri l’actual situació d’excepcionalitat climàtica i de secada.

Davant d’aquesta excepcionalitat, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, gestor del projecte Camina Pirineus en col·laboració amb els ajuntaments, fa públiques una sèrie de recomanacions als usuaris dels camins per tal d’evitar cap mena de risc. Així, es recomana caminar fora de les hores de màxima insolació i temperatures elevades, portar aigua suficient per a hidratar-se sovint, comunicar la ruta a terceres persones, dur un telèfon mòbil amb la bateria carregada i, per descomptat, evitar qualsevol tipus d’acció que pugui originar el més mínim foc.

Aquestes recomanacions són per a espais no afectats per l’accés restringit, dictaminats per protecció civil, on no s’hi ha d’anar si no s’és veí o membre dels serveis d’emergències. En el cas de l’Alt Urgell, aquesta mesura afecta part dels municipis de Coll de Nargó, Peramola i Bassella.