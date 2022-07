Demanen 10 anys de presó per al condemnat per l’atropellament mortal a l’avinguda Tarragona

La fiscalia demana 10 anys de presó ferms per a l’autor de l’atropellament mortal a l’avinguda Tarragona d’Andorra la Vella en el judici al Tribunal Superior després que Corts el condemnés a 5 anys, quatre de ferms. La defensa rebaixa la sol·licitud de pena a 7 mesos per homicidi per imprudència i l’acusació particular s’ha retirat perquè ha arribat a un acord de prop de 300.000 euros per a compensar la família de la víctima.