La bona relació d’un petit senglar amb els seus germans “gossos”

Compte del YouTube: Parejas Disparejas | El Dodo

En el món animal -de fet també entre els humans- hi ha combinacions que són ben sorprenents. No deixa de ser curiós com els animals poden arribar a relacionar-se i, sobretot, a entendre’s sense cap problema malgrat siguin d’espècies totalment diferents.

És el cas d’un petit porc senglar. En el vídeo es pot anar veient com el garrí salvatge -que no ho és en ser criat com a un més de la família- va creixent en constitució i integrant-se amb la seva criadora i els gossos d’aquesta. És un clar exemple que, si es fan les coses bé, es pot viure com a bons “germans”.