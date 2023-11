Espècies en perill d’extinció: Mantis Nana

Un exemplar de Mantis Nana -Ameles Limbata- (Sostenible o Sustentable)

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?

Aquesta setmana parem atenció a la Mantis Nana (Ameles limbata), la qual, és una espècie de mantis de la família Mantidae de les Illes Canàries. Aquesta mena de mantis és endèmica de Canàries, pertany a l’ordre Mantodea, composta per al voltant de 2.450 espècies, totes molt similars quant a la morfologia.

Aquests insectes es caracteritzen per tenir els ulls grans, el tòrax allargat i les antenes fines, però si hi ha una peculiaritat que distingeix les mantis són les potes davanteres, amb les quals atrapen les preses. Santarrita alicorta, com també es coneix l’endemisme canari, es troba a Gran Canària, Tenerife i La Palma.





Per Sostenible o Sustentable