La Bicianciana de Coll de Nargó celebra la desena edició

Cartell de la Bicianciana de Coll de Nargó 2023

La Bicianciana de Coll de Nargó arriba, enguany, a la 10a edició. La cursa de ciclisme retro més veterana de l’Alt Urgell celebrarà la fita aquest dissabte 21 d’octubre. Per a l’ocasió, s’ha imprès un cartell commemoratiu, elaborat per la jove artista urgellenca Anuk Alsina.

La Bicianciana va néixer amb l’objectiu de reunir a la comarca aficionats al ciclisme que disposin de bicicletes antigues, ja siguin adquirides, restaurades o bé cedides per familiars o amics. Des dels seus inicis, aquesta trobada ha combinat l’àmbit purament esportiu amb la vocació de reivindicar el passat d’aquest esport. Per això, els participants també exhibeixen per a l’ocasió mallots, gorres o d’altres materials de dècades enrere.

Aquestes bicicletes tenen força diferències amb les actuals i la més evident és el que el canvi està situat al quadre, just a sota el manillar. També tenen menys pinyons, però els plats tenen més dents, per la qual cosa costa més agafar cadència. Un altre tret característic és que el peu va a dins el pedal, tot i que hi ha aficionats que prefereixen no portar aquesta mena de pedal, per a tenir així més llibertat a l’hora de posar el peu a terra.

El recorregut d’enguany és de 45 quilòmetres i passarà novament pels colls de Montanissell i de Bóixols, a més d’Organyà i del nucli de Vilàs. Entremig hi haurà el pas per l’Sterrato de Set Comelles, de 7,6 quilòmetres i al que l’organització li dona la qualificació de cinc estrelles.

Després de la ruta, a les 2 de la tarda a Coll de Nargó, es farà una arrossada popular, seguida d’un concert del músic Carles Belda, a partir de 2/4 de 4. Més tard, a 1/4 de 7 de la tarda, hi haurà la cursa infantil Encebada, en format de contrarellotge i obert a qualsevol tipus de bicicleta. I a les 7 del vespre, l’Encebada clàssica, amb dues rondes pels carrers del poble.