La Justícia a Andorra en números

La Seu de la Justícia. Foto: Fòrum.ad

El nombre d’efectius judicials de l’any 2021, segons el departament d’Estadística del Govern d’Andorra, se situa en 42, dels quals 21 són homes i 21 són dones. Per tipologia, hi ha 19 magistrats, 17 batlles i 6 fiscals els quals estan distribuïts dins els diferents òrgans que componen la judicatura andorrana.

Dins el Tribunal Superior de la Justícia hi ha 12 magistrats, dos d’ells en excedència; dins el Tribunal de Corts hi ha 7 magistrats; a la Batllia hi ha 17 batlles, cinc d’ells en pràctiques; i finalment al Ministeri Fiscal hi ha 6 fiscals, un d’ells en excedència.