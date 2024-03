Cartell de la Baixada de Raiers 2024 a Coll de Nargó

La Baixada dels Raiers de Coll de Nargó arriba a la 35a edició i enguany serà la segona vegada que se celebra per Setmana Santa. L’esdeveniment, que homenatja un ofici que havia tingut una importància cabdal en aquest municipi fins ara fa poques dècades, es podrà veure aquest dissabte, 30 de març, als Clops de Fígols.

La nova data es va estrenar l’any passat amb l’objectiu de disposar d’un millor cabal per a la baixada, tenint en compte que totes les anteriors edicions s’havien fet a mitjan agost i que els darrers anys, a causa de l’augment de la calor i la sequera en aquella època, havia esdevingut més difícil poder fer l’activitat en bones condicions. A més a més, aquest canvi ha coincidit amb el fet que les baixades de rais han obtingut el reconeixent de Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Una distinció internacional que la UNESCO va confirmar el desembre de 2022 i que en el cas de Catalunya, a més de Coll de Nargó, també inclou la baixada de la Pobla de Segur.

La preparació de la baixada ja ha començat aquest cap de setmana passat, quan es va anar a fer la recollida de redortes al bosc per a preparar el muntatge dels rais. La construcció es fa al llarg d’aquesta setmana, de dilluns a divendres, i és oberta a la participació de tothom. Es fa cada tarda a la plaça de l’Ajuntament.

Pel que fa a la jornada de dissabte, es començarà a les 8 del matí amb un esmorzar de germanor al Bar La Societat. Més tard, a les 10, es farà l’Enraiada als Clops de Fígols, des d’on començarà la baixada a les 12 del migdia. A les 2 de la tarda es durà a terme l’ofrena floral al Monument de la Dona del Raier, amb què es reconeix l’important paper que van tenir les dones quan el transport de fusta pel riu era una activitat econòmica vital per al municipi, atès que durant els desplaçaments eren les encarregades de cuidar de les llars, les famílies i les finques.

La festa continuarà a 2/4 de 3 amb un dinar popular a la plaça de l’Ajuntament, on també es fa la venda anticipada de tiquets. Per a acabar, també a la plaça de l’Ajuntament, a les 6 de la tarda tindrà lloc un quinto, organitzat per l’AFA de l’Escola Sant Climent.