La baixada de falles d’Alàs es podrà seguir des de la plaça a temps real

Cartell anunciant la Baixada de Falles a Alàs (CCAU)

Per cinquè any consecutiu, els fallaires d’Alàs han estat treballant per a preparar les falles per a l’encesa i la baixada del proper dilluns, dia 23 de juny, vigília de Sant Joan. Enguany, com a novetat, es podrà observar en directe la progressió dels fallaires des de la seva sortida a dos quarts de nou del vespre al serrat de les Peces fins a l’arribada a la plaça a quarts d’onze de la nit. La retransmissió se seguirà a través d’una pantalla ubicada la plaça Major d’Alàs i inclourà entrevistes als fallaires i imatges aèries amb dron per tal que el públic no es perdi ni un detall de la celebració.

Després de cinc anys, la baixada de falles s’ha consolidat plenament a Alàs, després de la descoberta d’un escrit que les identifica com les més antigues documentades al Pirineu català. Organitzada per l’Associació Cultural dels Fallaires d’Alàs, la celebració implica bona part del veïnat del municipi d’Alàs i Cerc, ja sigui baixant les falles o en diverses tasques d’organització. Es calcula que enguany baixaran una setantena de falles d’adults i una quarantena de falles infantils, per a donar cabuda als nens i nenes del municipi que, des de l’any passat, també participen activament a la festa.

El programa començarà a dos quarts de nou amb la sortida dels fallaires cap al serrat de les Peces i l’inici de la retransmissió en directe a la plaça Major. Cap a les 10 s’encendrà el far al serrat i tot seguit s’iniciarà la baixada, que es preveu que arribaran a Alàs cap a dos quarts d’onze. A continuació, els fallaires faran el Ball Pla d’Alàs i després hi haurà les actuacions musicals de la Sonsoni, l’Orquestrina Trama i el Dj PD Poma fins a altes hores de la matinada.

Durant tota la revetlla hi haurà servei de bar. La baixada de falles d’Alàs s’ha fet un lloc molt destacat en el calendari festiu de la comarca de l’Alt Urgell. Al costat de l’Associació Cultural dels Fallaires d’Alàs, compta amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alàs i Cerc, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, Ara Lleida, l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran i el Departament de Cultura de la Generalitat.