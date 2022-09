La 6a edició de la Pyrenees Stage Run comença, espectacular, per la capçalera del Ter i Freser

La Pyrenees Stage Run (PSR) ha començat aquest diumenge amb la celebració de la primera etapa amb sortida des de Ribes de Freser i arribada a Queralbs. Aquesta cursa de muntanya per etapes, organitzada per BiFree, travessa els Pirineus en set etapes, sumant un total de 240 quilòmetres i més de 15.000 metres de desnivell. Els participants ressegueixen el clàssic GR11 en equips de dues o tres persones, completant un llarg recorregut amb grans desnivells i impressionants escenaris de muntanya.

Avui diumenge, els equips han coronat la primera etapa de la cursa, que creuava el parc natural de les Capçaleres del Ter i Freser, amb una distància de 34,4 quilòmetres i 2.200 metres de desnivell. A les 8 en punt del matí s’ha donat el tret de sortida des de la plaça del mercat de Ribes, amb la cançó “Ara” de Doctor Prats, himne de la PSR.

Els atletes s’han dirigit cap al bosc de Pardines, han resseguit la serra de la Canya i han completat el cim del Balandrau, contemplant una espectacular vista panoràmica de la vall del Freser. Descendint el munt pel coll dels Trespics, han anat a trobar l’emblemàtic refugi de Coma de Vaca, on els esperava un dels trams més tècnics de la prova: el Camí dels Enginyers.

Pel sender dels Enginyers han arribat fins a la Vall de Núria, on els corredors han pogut gaudir d’una de les meravelloses joies que conformen el Pirineu català, de gran riquesa natural i paisatgística. Per a concloure la cursa, els equips han abandonat la vall en direcció a Queralbs, pel Camí Vell d’origen mil·lenari, un camí pedregós, que recorre el fons de les gorges de Núria, impressionants salts d’aigua i el torrent de la Ruïra.

“Una organització increïble i una ruta fascinant”

Els participants han gaudit de la cursa en un fantàstic dia assolellat, superant tots els controls de tall de la prova i superant amb satisfacció la primera etapa de la carrera. La solsonenca Mavi Gil, de l’equip mixt Kiruvika, ha explicat després de finalitzar l’etapa que “fa un any que preparem la prova amb molta il·lusió, sabíem que ens agradaria l’experiència, però ha superat les nostres expectatives. Ens hem trobat amb una organització increïble i una ruta fascinant”.

En aquesta primera etapa, el podi en categoria masculina ha estat per a l’equip Runsport, de la República Txeca, que ha aconseguit completar el circuit en 4 hores 42 minuts. Pel que fa a la categoria femenina, les corredores angleses de l’equip 50 is a state of mind s’han emportat la primera posició, assolint un temps de 6 hores 40 minuts. Finalment, l’equip Ticktack, de Suïssa, ha liderat el podi en categoria mixta, amb un temps de 5 hores 31 minuts.

Aquesta és una oportunitat única per a gaudir de la immensitat dels Pirineus en un ambient de participació inaudit. En la seva sisena edició, la PSR compta amb una setantena de participants inscrits, la gran majoria de procedència internacional. Hi ha atletes de 14 nacionalitats diverses, com Mèxic, Canadà, Alemanya, el Regne Unit, Països Baixos, República Txeca o Dinamarca.

Es tracta d’una competició que combina la passió pel trail running i el turisme esportiu. Una prova que va més enllà de creuar els Pirineus, ja que en finalitzar les etapes els corredors sopen tots plegats per a celebrar l’entrega de premis i rememoren junts el dia amb un seguit de fotografies i vídeos resum de la jornada. Aquesta nit, els corredors celebren un sopar de germanor al pavelló esportiu de Ribes de Freser i, posteriorment, faran un brífing per a preparar la segona etapa d’aquest dilluns que els portarà des de Queralbs fins a Puigcerdà. La PSR tindrà un protagonisme especial en terres andorranes.

Podeu consultar tots els resultats de l’etapa 1 en aquest enllaç