Horòscop del 5 a l’11 de setembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Ets capaç de no guardar-li rancor a ningú i això és important per a relacionar-se i buscar el que t’uneix als altres. Treball: si et reclamen més presència i disponibilitat, pensa que pot ser alguna cosa positiva. Estan comptant amb tu.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Aprofita la setmana per treure’t del damunt les emocions negatives, perquè el canvi de la lluna afavoreix la neteja emocional. Treball: la teva creativitat està molt activada, per emprendre accions enfocades a millorar la qualitat de vida.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Com que sempre estàs molt sol·licitat, no tens temps per a aquelles persones que sols veure diàriament i a les quals sembla que no has d’explicar res de nou. Treball: l’obsessió no resol els problemes, els agreuja. Relaxa’t i millorarà.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Emigrar no és la solució quan es planteja un conflicte que et costa acceptar. Enfronta’t al problema pensant perquè es va generar. Treball: confia que saps el que fas perquè, si mostres inseguretat, et traeixes a tu mateix.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Hi ha assumptes que afecten a les teves relacions i que porten temps sense resoldre’s. En concret, alguns de diners. Donaràs amb la solució; l’amor ho pot tot. Treball: no t’agrada que et controlin, no ho facis tu i dona marge de confiança.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Aprofita aquestes bones estones que passes amb els que t’estimen perquè és una sort comptar amb ells. Lliura’t sense reserves. Treball: treu la teva millor inspiració. Vius una època de màxim rendiment i la teva creativitat està en alça.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

El planeta Mart a Balança et permet brillar i posar en relleu el teu atractiu, les teves armes de seducció. Et sentiràs dinàmic, amb una energia d’alt voltatge. Treball: pots projectar i meditar, per emprendre aquest projecte nou.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Si apostes per la conciliació, fomenta el diàleg constructiu. Pots defensar les teves idees sobre com vols que sigui la teva relació, però fes-ho de manera civilitzada. Treball: deixa que cadascú resolgui els seus problemes a la seva manera.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Pren-te les ofenses com alguna cosa que no va amb tu, com a paraules dites en moments de ràbia i que passen sense deixar petjada. Treball: bon moment per pensar en altres oportunitats laborals. Dissenya estratègies i activa’t.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Sempre hi ha coses que pots millorar en les teves relacions, i val la pena que ho facis. Descansa totes les hores que necessites. Treball: una situació que et provoca certa ansietat pot ser el detonant d’un conflicte.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

L’amor és absolutament imprevisible, no pots gestionar-lo. Deixa que la seva màgia t’arribi. La teva energia vital es dispara, aprofita. Treball: els contactes amb empreses fora del teu territori et beneficiaran, has d’estar preparat.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Hi ha detalls que se’t passen per alt i no aprecies els esforços que fan els que t’estimen per millorar la teva qualitat de vida. Treball: se solucionaran problemes, però has de deixar anar llast i expressar les teves emocions, paciència i no desesperis.