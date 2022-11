L’11a edició de l’Encamp Nit torna el 19 de novembre amb més activitats d’oci alternatiu per a joves

L’11a edició de l’Encamp Nit torna a la parròquia amb una vintena d’activitats que tindran lloc el dissabte 19 de novembre, de les 20 h fins a les 2 h de diumenge, al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. L’esdeveniment, que es recupera després d’haver estat tres anys aturat per la pandèmia, comptarà amb més activitats que mai i amb novetats com la introducció de jocs de rol, una competició de globus i més disciplines esportives, com el voleibol.

El conseller d’Esports, Infància i Joventut, Xavier Fernàndez, ha agraït la feina feta per tot l’equip i membres del Departament de Joventut i ha destacat que des del comú se “celebra que es pugui recuperar aquesta iniciativa perquè els nois i noies de 12 a 20 anys en puguin gaudir. L’Encamp Nit és una proposta alternativa d’oci esportiu amb la qual els joves poden descobrir altres maneres de fer i de compartir experiències amb els companys i els monitors”. Per tant, “es tracta d’un punt de trobada juvenil on volem que tots vinguin a passar-s’ho bé, a conèixer-se i a compartir una nit diferent”.

D’altra banda, el tècnic de Joventut del comú d’Encamp, Àlvaro Rodríguez, ha explicat que “enguany s’han doblat el nombre d’activitats respecte a edicions anteriors. Hi haurà tornejos, tallers i activitats lliures de l’àmbit lúdic, cultural, esportiu i tecnològic”. Per a assistir als tallers i tornejos serà necessari fer una inscripció prèvia a l’Espai Jove.

Servei de bus gratuït al Pas de la Casa i samarreta commemorativa

L’entrada a l’Encamp Nit serà gratuïta i s’oferirà una samarreta d’aquesta edició a tots els assistents. Un cop finalitzi l’esdeveniment, hi haurà un servei de bus nocturn gratuït fins al Pas de la Casa. Pel que fa a la resta de parròquies, es comptarà amb el servei de bus nocturn que hi ha habitualment.

Un servei sanitari i un servei de seguretat estaran presents durant el desenvolupament de totes les activitats. No es permetrà l’entrada de begudes ni menjar de cap tipus. Tampoc es podrà accedir al recinte si un o una jove està sota els efectes de qualsevol substància incompatible amb la salut pública.

Propostes de l’Encamp Nit

Les diferents competicions que es realitzaran durant l’Encamp Nit són: Bàsquet 3×3 (amb la col·laboració de la Federació Andorrana de Basquetbol), Voleibol 4×4, Futbol 5×5 (col·laboració del FC Pas de la Casa), FIFA 23 2×2, Just Dance, batalla rítmica Beat Saber VR i torneig de globus ‘Ballon Encamp Cup’.

També es realitzaran altres activitats, com un taller de parkour, taller ‘Funda Mòbil’ amb ‘Sardinette Shop’, espectacle i taller de batukada amb els reconeguts ‘Sound de Secà’, Taller DJ amb el Disc-Jockey ‘Kurt Heisz’, masterclass de dansa amb el campió mundial amb el duo BRAIDS ‘Christian Vieira’ i la col·laboració de l’escola TC Dansa, taller de conducció digital GT amb la col·laboració d’ACA e-Sports i introducció als jocs de rol amb ‘Everlastream’.

Els tornejos comptaran amb diferents premis atorgats en col·laboració amb 15 entitats del país. Hi haurà primera, segona i tercera posició i els guardons es donaran en finalitzar cada competició.

La nit es tancarà amb una xocolatada i una sessió del DJ encampadà ‘Kurt Heisz’ i alguns dels participants del Taller de DJ que s’organitza dos cops al mes al Punt d’Informació Juvenil del comú d’Encamp.