Kit bàsic de brotxes i pinzells de maquillatge: per a què s’usa cadascuna?

En la recreació d’un maquillatge és evident que ens preocupem pels productes que usem: la seva textura, el to, els ingredients… Però també ens ha d’importar què usem per a aplicar aquests productes.

Saber per a què i com utilitzar les eines que ens proporciona el món ‘beauty’ és fonamental per a assegurar un maquillatge fluid i ben escampat. Així que, en l’entrada d’avui t’expliquem quines són les principals brotxes per a crear el teu propi set de maquillatge.

Brotxes per a la base i pólvores de maquillatge

Quan es tracta de diferenciar les brotxes per a la base, hem de tenir en compte quin acabat volem. Això és el que influirà a decidir quin pinzell ens anirà millor.

Brotxa de llengua de gat. És la brotxa més clàssica que existeix, com de pintor. És molt útil per a bases fluides, és a dir, líquides o en crema. La seva forma plana fa que s’apliqui el producte aconseguint la màxima cobertura. El tall arrodonit dels seus pèls fa que no quedin ratlles de pinzellades en el rostre. Així que, aquesta brotxa és ideal per a aconseguir una alta cobertura.

Brotxa mofeta. Combina els cabells sintètics amb el natural, i és molt còmoda per a bases de maquillatge molt fluides o en pols. Resulta ideal per a aquells looks en els quals volem una base amb densitat mitjana i que li doni un acabat el més natural possible. Encara que no dona la mateixa naturalitat en el rostre que una esponja, sí que aconsegueix un acabat més fresc que la brotxa de llengua de gat.

Brotxa kabuki. Es tracta de la típica amb el mànec curt, gruixuda i densa. Avui en dia han evolucionat i n’existeixen amb el mànec llarg, la qual cosa fa més còmode el seu ús. És ideal per a segellar el rostre amb pólvores compactes després de la base, o simplement per a aplicar qualsevol mena de maquillatge en pols. A més, és perfecta per a difuminar el maquillatge a la perfecció sense perdre cobertura.

Les bàsiques per a la zona de les galtes

Per a aconseguir aquest resultat natural i juganer que tant ens agrada, solem aplicar bronzejador, coloret, il·luminador… I, òbviament, cada producte compta amb la brotxa més ideal per a aplicar-lo de la millor manera possible.

Brotxa bisellada de cabells solts. Aquest tipus de brotxa sol tenir una grandària mitjana, i és perfecte per al coloret o el bronzejador. Està dissenyada per a cobrir una àrea una mica gran, i així aconseguir l’efecte difuminat que busquem amb aquests productes. Per això, compten amb pèls més llargs i espaiats. A més, la seva forma diagonal ajudarà a poder maquillar la zona seguint la forma natural del pòmul.

Brotxa vento. El pinzell perfecte amb el qual usar l’il·luminador, per a donar aquests tocs de llum que tant ens agraden al rostre. La principal funció d’aquesta brotxa és retirar les restes que hagin pogut quedar després d’aplicar una ombra d’ulls. Però, amb el boom dels il·luminadors, que ara s’han convertit en un must en el nostre necesser de maquillatge, ja que és ideal per a aplicar una mica de pols il·luminadora en el centre del front, en la part superior dels pòmuls i en l’arc de cupido.

I per a les ombres d’ulls?

És cert que el món de les ombres és dels més complexos quan parlem de pinzells. Es podria dir que existeixen brotxes per cada tècnica: fumat, difuminats, fantasia… De moment, aquestes són les bàsiques per a aconseguir looks per a qualsevol ocasió.

Pinzell llengua de gat. Com el seu nom indica, és igual que la que has vist per a bases de maquillatge, però en una grandària reduïda, indicat per a la parpella. És plana, de pèls curts i densa, la qual cosa fa que agafi molt bé el pigment per a aconseguir un color intens. Es tracta de la brotxa bàsica i més típica per a les ombres d’ulls, i usades en qualsevol look. Existeixen en diferent grandària, per si es vol més o menys producte.

Pinzell de difuminar. Es tracta d’un pinzell amb forma més arrodonida. Té el pèl una mica més llarg i amb molt poca densitat, per a així poder difuminar amb molta facilitat aquestes zones on es vol una transició més natural i sense talls, com si es tractés d’un maquillatge professional. També és ideal per a la tècnica del fumat, ja que, principalment, es basa en difuminar i aconseguir una transició de colors.

Pinzell rodó. És un pinzell molt semblant al de difuminar, però amb els pèls més curts, més densitat i amb una forma rodona, acabat en punta. Aquestes característiques fan que sigui una eina que desplaça millor el producte. Aquesta brotxa t’ajudarà a marcar la conca dels ulls, ja que amb la seva forma fa que el pigment de les ombres marqui molt bé la forma, i així aconseguir aprofundir la mirada.

