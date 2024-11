Empat, a Tarragona, entre dos aspirants a l’ascens. Nàstic 1 – Andorra 1

Empat a un gol entre el Nàstic i l’Andorra a Tarragona. Foto: FC Andorra

Meritori empat de l’FC Andorra a Tarragona, en un partit que enfrontava dos clars aspirants a l’ascens a la Segona Divisió, davant l’atenta mirada de Gerard Piqué -propietari del club tricolor-, avui diumenge, a la llotja del Nou Estadi de Tarragona, el camp del Nàstic. El partit ha començat de cara per als andorrans amb una clara oportunitat de Josep Cerdà que ha enviat la pilota al travesser al minut 11 de joc. Era una jugada que hagués pogut ser un gran gol. Al minut 29 de partit, el Nàstic de Tarragona ha aprofitat un error greu en la sortida de pilota de l’FC Andorra i, Pablo Fernández, ha avançat als tarragonins.

Al minut 34 ho tornaven a provar els jugadors del tècnic, Ferran Costa, aquesta vegada de la mà d’Álvaro Peña des de lluny, però el porter grana Alberto Varo rebutjava la pilota. Al minut 42, quan semblava que els andorrans marxarien als vestidors perdent per la mínima, Lautaro de León empatava el partit per als del Principat. Un Lautaro que ho tornaria a intentar en el temps de descompte, però aquesta vegada sense sort. Amb l’1 a 1 s’ha arribat al descans.

Com si d’una rèplica de la primera part es tractés, el jugador tricolor, Josep Cerdà, es tornava a topar amb el pal al minut 54. A banda d’això, la segona part ha continuat sense oportunitats per a ambdues bandes. Tant Nàstic com Andorra, conscients del que es jugaven, no han volgut arriscar en excés i han firmat les taules en el marcador final (1-1).

El proper partit de l’FC Andorra serà el diumenge, 24 de novembre, a les 15:30 hores, a l’Estadi Nacional d’Andorra, contra Unionistas de Salamanca.