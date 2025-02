Junts per la Seu exigeix saber qui hi ha al darrere de l’insult fet a través de les xarxes de l’Ajuntament

Captura de l’insult al Facebook des del compte institucional de l’Ajuntament de la Seu (Junts per la Seu)

Lluny d’esclarir-se, l’insult efectuat a les xarxes socials des del compte institucional de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell cap al grup municipal de Junts, el cas va agafant més volada. A la primera denúncia formulada pels nacionalistes catalans per l’insult rebut, aquestes darreres hores es feia pública una nota emesa pel consistori urgellenc lamentant els fets, però que no esclaria qui hi havia al darrera del comentari despectiu. Per aquest motiu, aquest dijous, Junts per la Seu segueix exigint, mitjançant un comunicat, que es reveli l’autor de la publicació “Son la misma M*ERD*”.

Comunicat íntegre de Junts per la Seu

Vistes les informacions aparegudes en diversos mitjans de comunicació aquest dimecres 12 de febrer de 2025 i lamentant que la informació sobre la investigació no sigui traslladada prèviament al grup municipal afectat, en resposta al requeriment entrat per registre el dimarts 11 de febrer, Junts per la Seu hem registrat una nova demanda d’informació a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell per intentar esclarir les responsabilitats del comentari insultant.

Concretament, es demana saber:

Quines persones de l’Ajuntament o empreses externes tenien accés al compte de Facebook de l’Ajuntament en data 22/01/2025?





⁠Quines persones o empreses externes tenien accés al compte de Facebook de l’Ajuntament en data 12/02/2025?





⁠En cas que entre el 22/01/2025 i el 12/02/2025 hi hagi hagut alguna alta o baixa entre els administradors del compte de Facebook de l’Ajuntament es demana la relació de persones o empreses i el dia que s’hagi produït l’alta o la baixa.





⁠Qui va donar la instrucció d’esborrar el comentari?





A quina hora es va donar aquesta ordre?





⁠Qui va executar l’ordre d’esborrar el comentari?





A quina hora es va esborrar el comentari?





⁠Els comentaris realitzats des d’un perfil com el de l’Ajuntament sempre queden signats per l’administrador que l’ha realitzat i, per tant, és visible per qualsevol administrador. Com que la persona que va executar l’ordre d’esborrar-lo va veure des de quin compte d’administrador s’havia fet el comentari, demanem un informe per conèixer el nom i cognom que figurava com a autor.





⁠Qui va donar l’ordre als serveis informàtics de fer una investigació sobre aquest cas?





Qui dia i a quina hora es va donar aquesta ordre?





⁠Qui ha realitzat l’informe?





Quan l’ha entregat a alcaldia o a qui l’hagués sol·licitat?





⁠Sol·licitem tenir accés immediat als informes complets i, si s’escau, a mantenir una reunió amb el seus responsables per possibles aclariments.

Segons manifesta Jordi Fàbrega, portaveu de Junts per la Seu: “Les primeres conclusions fetes públiques per l’Ajuntament poden fer-nos pensar que no és vol donar resposta a una pregunta senzilla: qui és la persona responsable del comentari? “. I afegeix: “De la resolució d’aquest cas en depèn la imatge institucional de l’Ajuntament i la credibilitat de l’equip de govern.”

“En cas que els serveis municipals no siguin capaços d’aclarir-ho o l’equip de govern no vulgui revelar-ho, ens reservem el dret de sol·licitar mètodes pericials perquè aquesta pregunta no quedi sense resposta”, ha reblat Fàbrega.