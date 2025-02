Es renova el contracte de patrocini amb FEDA per a la celebració de la 8a Trobada de joves científics

Un grup de joves científics (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat la signatura d’un nou contracte de patrocini entre FEDA i el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats per a la celebració de la 8a Trobada de joves científics. L’objectiu d’aquest contracte és establir la participació de FEDA com a patrocinador d’aquesta jornada escolar divulgativa que tindrà lloc el 12 de març a l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma. D’aquesta manera, FEDA satisfarà les escoles amb 300 euros per a l’adquisició de material científic per a cadascuna de les classes que hi participen.

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO, amb el patrocini de FEDA, organitzen des de fa vuit anys la Trobada de joves científics, amb l’objectiu de fomentar el gust per la recerca i la creativitat científica entre l’alumnat de tercer i quart de segona ensenyança i primer de batxillerat i equivalents dels diferents sistemes educatius del país.