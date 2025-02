Lladós celebra el creixement de l’economia del país, però alerta que el PIB per càpita està estancat

El ministre, Ramon Lladós, just al centre de la imatge (EFA)

El ministre de Finances, Ramon Lladós, assegura que “Andorra està creixent i que els darrers anys, des de la Covid, el PIB ha accelerat lleugerament el creixement, que se situa entre el 2 i el 2,3 anual, una mica per sobre del potencial del nostre país”. No obstant, Lladós alerta que “el PIB per càpita està pla. Creixem com a país, però no en l’economia per càpita: cal crear llocs de treball més qualitatius, que aportin valor afegit i tinguin un alt component de productivitat, i alhora cal repensar el model migratori”.

El ministre ha fet aquestes afirmacions en el marc de l’esmorzar col·loqui “Perspectives financeres del Principat”, organitzat aquest dijous per l’Empresa Familiar Andorrana (EFA). La trobada ha servit per a posar sobre la taula la necessitat que Andorra diversifiqui la seva economia, un repte que, segons Lladós, passa per posar en valor, entre altres palanques, les iniciatives del teixit empresarial. “Hi ha quatre factors clau per a afavorir la diversificació de la nostra economia: el nostre model basat en els pilars de la seguretat, l’educació i la salut; el baix endeutament de l’Estat; l’Acord d’associació; i la fortalesa del nostre teixit empresarial, que sempre ha sabut i continua sabent identificar les oportunitats”.

El responsable de finances ha afegit que un altre dels reptes passa per la digitalització, que en el pressupost d’aquest any compta amb 22 milions d’euros, 5 més que l’exercici anterior, i que es destinaran a millorar l’Administració en aquesta matèria i també per a ajudar a les empreses a desenvolupar-se en l’entorn digital.

Lladós ha recordat que l’Executiu continua tenint com a prioritats la salut, l’educació i el territori, en el sentit de seguir invertint en infraestructures, “sense endeutar el país i mantenint una baixa fiscalitat”. Ha destacat que “Andorra és un país fiscalment competitiu especialment enfront els països del seu entorn”, i ha subratllat que el Principat té “un marc fiscal homologable, atractiu i estable” com a gran palanca a preservar.

Lladós ha conclòs la seva intervenció remarcat els dos grans reptes de futur: l’envelliment de la població andorrana i la diversificació econòmica.

El president de l’EFA, Daniel Armengol, ha volgut posar en valor que “la sobirania d’un país comença per la seva solvència” i ha celebrat que des de 2012, amb la posada en marxa del nou model fiscal, “hem observat una estabilització del nivell d’endeutament, així com una dinàmica més equilibrada entre la despesa i els ingressos”.