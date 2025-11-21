Jove motorista ferida en un sinistre a Sant Julià

A primera hora d’aquest matí de divendres, 21 de novembre, s’ha registrat un accident de circulació que s’ha saldat amb el balanç d’una persona ferida. El sinistre de trànsit s’ha localitzat al punt quilomètric 0’200 de la carretera general número 1 (CG-1), força a prop de la frontera hispanoandorrana del riu Runer, a la parròquia de Sant Julià de Lòria.
L’incident viari ha tingut, únicament, un vehicle implicat. Es tracta d’una motocicleta amb matrícula espanyola. La conductora de la moto, una jove treballadora fronterera de 20 anys, ha patit ferides a causa de la caiguda. El servei de Policia ha rebut l’avís alertant dels fets al voltant de tres quarts de set d’aquest matí.