Tancament preventiu de l’accés a França a partir de les 20 hores i fins a les 8 del matí de dissabte

L’accés a França pel Pas de la Casa romandrà tancat preventivament des de les 20 hores d’aquest vespre de divendres fins a les 8 hores de demà dissabte. Així ho han comunicat els serveis francesos a les autoritats del Principat d’Andorra. La decisió s’ha pres a causa del deteriorament de les condicions meteorològiques previstes per a aquest vespre i aquesta nit, amb ràfegues importants de vent, formació de congestes i, en conseqüència, una reducció significativa de la visibilitat.
En aquest context, el Departament de Mobilitat recomana consultar l’estat de les carreteres a la pàgina web www.mobilitat.ad abans d’efectuar cap desplaçament amb vehicles.