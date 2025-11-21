La Seu treu a concurs les obres per a reforçar l’estructura del Centre Cultural Les Monges

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ja ha tret a licitació les obres per a assegurar l’estructura del Centre Cultural Les Monges i, concretament, de l’ala dreta, on hi ha la Sala d’Exposicions La Cuina. Aquesta és la primera de les actuacions que es preveu fer per a garantir l’estabilitat del bloc com a pas previ a la seva obertura per a ubicar nous serveis en aquest complex, que actualment ja alberga una àmplia oferta cultural i educativa.
De moment, la licitació iniciada aquesta setmana té un pressupost de 303.188 euros i té per objectiu reforçar aquesta ala situada al costat sud, que consta de cinc plantes i constitueix la façana principal des de la plaça de les Monges. Tot i l’existència de l’espai expositiu a la seva base, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, ha explicat que la resta de plantes de l’edifici estan “completament abandonades”, perquè no se n’ha fet cap ús des que l’Ajuntament va adquirir tot el conjunt de l’antic Col·legi Lestonnac, i per això cal fer-hi una actuació important. En una entrevista al programa de RàdioSeu ‘Fil Directe’, Barrera ha assenyalat que cal “recuperar aquest espai tan cèntric” per a consolidar-lo com a pol cultural i formatiu. Les obres també comportaran que la Sala La Cuina resti tancada fins que no finalitzi l’estabilització.
L’any 2012 l’Ajuntament ja va redactar un projecte per a completar aquesta part pendent de la rehabilitació de Les Monges, però finalment aquesta previsió va quedar en punt mort. I atès que els darrers anys el bloc s’ha anat deteriorant, ara cal fer-hi aquest reforç estructural. A la segona fase, es preveu invertir-hi uns 600.000 euros. I finalment es farà l’adequació de l’edifici, que es calcula que costarà uns 900.000 euros. Per tot plegat, el consistori ha inclòs aquestes actuacions en les sol·licituds al nou Pla de Barris i Viles, per tal de comptar també amb finançament de la Generalitat en unes obres que, de fet, encaixen en l’objectiu de reactivar i dinamitzar el centre històric de la Seu.
A banda d’aquesta fase inicial de reforç, el projecte també contempla la construcció d’una escala exterior per a emergències o evacuacions, un mitjà que ja tenen actualment les altres ales del complex cultural. Joan Barrera ha indicat que la recuperació es farà “planta a planta”, tenint en compte que ara mateix hi ha algunes parts que estan directament “en estat ruïnós i perillós”, malgrat que no ho aparentin des de fora, i un cop s’hagi fet aquesta primera part ja es podrà abordar d’altres millores.
Les obres també es plantegen tenint en compte que actualment ja hi ha diversos serveis o entitats de l’àmbit cultural i educatiu que s’han interessat per a poder tenir el seu espai en aquesta ala dreta de Les Monges. Per això, des de l’Ajuntament es mostren convençuts que aquest ampli espai se li trobarà utilitat ràpidament i que, per tant, val la pena completar aquesta part pendent del recinte.