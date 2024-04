Josep Vallverdú s’estrena aquest Sant Jordi en el gènere de la novel·la negra amb El Captaire

Portada del llibre El captaire

L’Any Vallverdú continua i ho fa amb una novetat de darrera hora. Es tracta de la publicació, amb l’editorial pirinenca Edicions Salòria, de la primera novel·la negra per a adults de Vallverdú titulada El captaire i que sortirà a la venda la setmana abans de Sant Jordi.

Amb la publicació de la novel·la El Captaire, Josep Vallverdú fa una doble estrena: d’una banda, estrena gènere, ja que aquesta és la seva primera novel·la negra per a un públic adult; i de l’altra, estrena editorial, amb la incorporació al catàleg d’autors d’Edicions Salòria. La il·lustració de la portada del llibre és obra de Lali Miró, guanyadora de la quarta edició del Premi d’Àlbum Il·lustrat Vila de Térmens.

L’autor, de qui l’any passat es va celebrar el centenari amb els actes de l’Any Vallverdú, va començar a escriure el llibre l’any 2018, i després de deixar-lo durant una temporada, el va reprendre l’any passat, per a després lliurar-lo a l’editorial. Es pot afirmar, doncs, que la novel·la entra de ple i dona continuïtat a l’Any Vallverdú, ampliant la llarga i prolífica trajectòria d’aquest autor.





La història d’un captaire

A l’inici de la novel·la, la Policia comunica a l’Àlex Prat que han matat en Peri, un vell amic de joventut amb qui s’havia retrobat recentment. Arran de la investigació per a esclarir els fets, el lector s’endinsa en la vida d’en Peri i les circumstàncies que el van dur a ser captaire, a través dels punts de vista de diferents personatges, i mitjançant records, converses, conjectures i reflexions.

A partir d’aquests diferents angles es va formant un tot, i cada traç, cada esbós, contribueix a configurar el dibuix complet de la vida d’aquest captaire, en una història en la qual l’autor convida a explorar totes les complexitats de l’ésser humà.





Any Vallverdú

Josep Vallverdú (Lleida, 1923) és filòleg de formació, conegut sobretot com a escriptor de literatura per a joves, per bé que té una extensíssima obra, de més de tres-cents títols publicats, entre els quals trobem novel·la, assaig o poesia, així com nombroses traduccions.

Té també una llarga trajectòria com a professor, i ha estat reconegut amb guardons com el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, la Medalla d’Or i el Doctorat Honoris Causa per la Universitat de Lleida o la Medalla d’Or del Govern de Catalunya. És Fill Predilecte de Lleida i Fill Adoptiu d’un gran nombre de poblacions catalanes, on l’escriptor ha viscut i on ha arrelat.

L’any 2023 es va celebrar l’Any Vallverdú, decretat per la Generalitat de Catalunya, impulsat per la Institució de les Lletres Catalanes i comissariat per Carme Vidalhuguet, per a celebrar el centenari de l’escriptor. Entre més de dues-centes activitats, la celebració va comptar amb un acte institucional a Lleida, el Simposi Josep Vallverdú a l’IEC i a la UdL, un acte central al Palau de la Generalitat el dia del seu aniversari, una exposició que mostra la vida i obra, amb tot el seu fons bibliogràfic, més de 300 títols, que ha itinerat per tot el territori, GeoGrafies Josep Vallverdú, i paral·lelament, Vallverdú, horitzó, que mouen les biblioteques. Jornades Pedagògiques i un emotiu acte de cloenda a Balaguer. L’Any Vallverdú pretenia reivindicar totes les facetes de l’obra de l’autor, fer-la créixer en lectors i posar-la en mans de la crítica, l’acadèmia i els traductors.