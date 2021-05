Josep Maria Mas esdevé el nou president de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis

En la celebració del Ple de la Cambra de Comerç d’aquest dimarts, la candidatura de Josep Maria Mas ha estat l’escollida. Mas ocuparà el càrrec de la presidència de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis a partir d’aquest maig i per un període de sis anys.

Josep Maria Mas Torres, fins ara tresorer de la institució, membre del Comitè i també membre de la comissió de comerç, està vinculat a la Cambra des de l’any 2009. La seva trajectòria professional està lligada a l’alta direcció d’un grup familiar andorrà del sector del retail i l’alimentació.

El nou president, que agafa el relleu del fins ara màxim responsable de la Cambra, Miquel Armengol, vol seguir treballant per al teixit empresarial del país, com a òrgan consultiu de les administracions públiques i en la missió tradicional de la institució per a la diversificació de l’economia andorrana i el foment de la competitivitat del país. Concretament per aquest inici de mandat, la voluntat de la Cambra de Comerç és ajudar a revertir la caiguda del PIB i contribuir a la recuperació econòmica i del teixit empresarial del país.

“Em sento molt honrat de representar una institució com la Cambra de Comerç. El teixit empresarial andorrà viu un moment delicat arran de la pandèmia i cal estar més que mai a prop seu per ajudar a la represa econòmica i la dinamització de l’activitat”, ha manifestat Mas.

Aquestes eleccions no només han servit per escollir la nova presidència de la institució sinó que també s’han nomenat altres càrrecs del comitè executiu. D’aquesta manera, el comitè executiu de la Cambra queda constituït de la següent manera: Josep Maria Mas (President), Ramon Ginesta Julian (Vicepresident comerç), Daniel Armengol Bosch (Vice-president d’indústria), Ricard Vicens Rodríguez (Vice-president de turisme), Esther Puigcercós Font (Vicepresident altres serveis), Joan Arderiu Soler (Tresorer), Carles Visent Guitart (Tresorer adjunt), Mercè Arderiu Huix (Vocal), Francisco Figuera Llusa (Vocal).