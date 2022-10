Jornada per a promoure la digitalització entre el teixit empresarial d’Andorra

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i Sinzerad, organitzen per al dimarts, dia 8 de novembre, una Jornada dedicada a promoure la digitalització entre el teixit empresarial del Principat. Sinzerad, és una empresa de les valls, nascuda el 2016, de Serveis IT, especialitzada en tecnologies Microsoft.

La sessió, que es desenvoluparà durant el matí a l’Hotel Starc Pierre&Vacances d’Andorra la Vella, comptarà amb la presència del president de Pharos, Marcos Urarte, així com de diversos experts de Microsoft, que posaran en comú casos d’èxit d’empreses de dins i de fora del país.

El programa

09:00h Recepció d’assistents.

09:15h Obertura i introducció, Joan Guixà, CEO de Sinzerad i Iago Andreu-Sotelo, director de la CEA.

09:20h Reptes de la transformació digital. Marcos Urarte, President de Pharos.

10:00h Microsoft: casos pràctics. Juanjo García Cabrera, director de la unitat de negoci d’Azure a Microsoft Espanya i Antonio Cruz Cruz Conde, director de la unitat de negoci, lloc de treball i seguretat a Microsoft Espanya.

10:45h Taula Rodona: Casos d’èxit a Andorra com ha impactat la transformació digital a la meva companyia? Moderada per Marcos Urarte, president de Pharos. Participen: David Vicente, coordinador del Pla de digitalització del Govern d’Andorra; Alfonso Torreño, director general Shusski i Pic Negre; Montse Font i Toni Rodríguez, d’Andorra Telecom Digital Transformation; i Carles Codo, director General d’Assegur.

11:30h Clausura de la jornada. Cèsar Marquina, Secretari d’Estat de Transformació Digital.

11:45h Networking cafè.

Marcos Urarte

Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i Enginyer de Sistemes per la Universitat de Fujitsu Limited a Tòquio (Japó).

Programa Adreça per l’IESE. Diplomat en Control de Gestió per ESADE.

Professor convidat de les principals Escoles de Negoci, destacant del Massachusetts Institute of Technology (MIT), de la Universitat Nacional de Singapur (NUS), que apareix com la millor Universitat d’Àsia i del prestigiós Programa “Oxford Scenarios Planning Approach”.

Ha escrit a les més prestigioses publicacions, com la Harvard Business Review i és conferenciant habitual en els més prestigiosos esdeveniments i congressos. Coautor de diversos llibres.

En un estudi publicat per Harvard, es fa la menció següent: “El professor Urarte en els seus últims estudis aporta algunes de les idees més noves, fresques i disruptives sobre el món de les empreses, dels últims cinc anys, cosa que el converteix en un referent imprescindible per a entendre el que està passant i passarà”.

La revista FORBES, a la seva edició de juny 2021, l’ha identificat com un dels principals futuristes d’Espanya.

Membre de l’IFTF (Institute for the Future). És membre dels Think Tank Club de Roma, International Institute for Strategic Studies (IISS) del Regne Unit i de l’Institut Elcano.

Consultor Estratègic i Organitzacional a més de 100 entitats públiques i privades d’Espanya i Llatinoamèrica.

Participa, com a conseller independent, a diversos Consells d’Administració i Assessors de prestigioses companyies.

Pertany al Grup de Reflexió Estratègica de l’Estat Major de la Defensa i a la Comissió de Prospectiva Estratègica de l’Institut d’Estudis Estratègics d’Espanya (IEEE).

Col·laborador del Banc Mundial i del Banc de Desenvolupament de Llatinoamèrica (CAF).