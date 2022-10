Felipe Porras, nou campió d’escacs absolut d’Andorra

El Mestre FIDE Felipe Porras (2337 FIDE) s’ha proclamat campió d’escacs d’Andorra d’enguany. Porras ha assolit 7,5 punts de 8 possibles, sense perdre cap partida i amb victòria la darrera ronda contra el Gran Mestre Lance Henderson. El podi l’han completat els germans Ribera, amb 6 punts. Serni Ribera, qui també ha aconseguit vèncer Henderson, no ha pogut revalidar el triomf de l’any passat i Josep Maria Ribera ha ocupat la tercera plaça de la classificació per un pitjor coeficient de desempat. El quart lloc ha estat per al Candidat a Mestre Cristofer Luke.

Aquesta edició també ha estat la que més participants femenines ha tingut, amb un total de sis noies. El premi a la millor jugadora ha recaigut en Alexandra Muratet, que ha assolit 5 punts de 8 i ha finalitzat en novena posició, empatada a punts amb Lance Henderson, Sergi Pham, Esteve Mateu i Marc Martínez.

Pel que fa als premis especials per trams, els guardons arts han estat per a Marc Martínez, 8è amb 5 punts; David Sinfreu, 12è amb 4 punts; Sílvia Real, 14a amb 4 punts i Àlfred Alcón, 23è amb 3 punts.

El torneig, que s’ha disputat aquest dissabte 22 d’octubre a la seu del GEVA amb 27 jugadors i a un ritme de 15 minuts amb 10 segons d’increment, ha estat un dels més forts dels darrers anys i ha comptat amb participants que no l’havien jugat mai com Lance Henderson, Felipe Porras, Sergi Pham, Júlia Muratet i Nerea Pastor.