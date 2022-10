“De ferro i fang”, espectacle de dansa i música al Museu Carmen Thyssen Andorra

El proper dissabte, dia 29 d’octubre, a les 17 hores, se celebrarà l’espectacle “ De ferro i de fang”. El Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) serà l’escenari on es durà a terme unes de les representacions, una peça que mostrarà com el món natural i la modernitat són dos pilars que conformen la identitat del Principat d’Andorra. Abans, aquest mateix dia, a les 12 hores, també es podrà veure al Centre d’Art d’Escaldes-Engordany, punt d’inici d’aquest espectacle.

La relació entre dues figures que personifiquen aquests dos pilars —el seu xoc, els seus lligams, com es transformen i modifiquen mútuament, i com podrien arribar a conviure— oferirà als espectadors un viatge cap a l’entesa d’aquestes dues concepcions, expressada pels cossos dels intèrprets, la música en directe i el marc museístic per on transiten.

Sota la direcció d’Alfons Casal, De ferro i de fang porta el talent dels artistes i ballarins Xavi Pérez, Emma Riba i Mònica Vega, que representaran les escenes al ritme de la música en directe de David Font. L’entrada és gratuïta per a tots els públics, però l’aforament és limitat i es requereix reserva a reserves@mcta.ad o al tel. 800 800.

Aquest espectacle s’escenifica en diferents museus del Principat els dies 29 i 30 d’octubre, així com el 6, 12 i 13 de novembre.