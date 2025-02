Jordina Caminal s’operarà dimecres del genoll per a iniciar d’immediat la seva recuperació total

Jordina Caminal, al supergegant dels Mundials. Foto: Christophe Pallot Agence Zoom

L’esquiadora del Principat, Jordina Caminal, va notar molèsties al seu genoll dret just després de la cursa de descens dels passats Campionats del Món de Saalbach, disputada el 8 de febrer. L’andorrana va provar de fer una aturada i, després, provar novament en competició a Sarntal (Itàlia), durant les Copes d’Europa de supergegant d’aquesta setmana. Les molèsties, però van continuar i, finalment, ha pres la decisió d’operar-se, donar per finalitzada la temporada i així estar preparada per a iniciar el més aviat possible la recuperació.

L’operació de la lesió del menisc extern del seu genoll dret tindrà lloc el pròxim dimecres, al matí, i a partir d’aquell moment començarà el procés per a estar en condicions d’entrenar durant la pretemporada.

“M’he trencat el menisc extern del genoll dret, aquests dos dies a Sarntal he provat d’esquiar, però m’ha fet mal, no estava amb confiança i amb l’equip hem decidit parar la temporada aquí, curar-me en salut i operar ara per a atacar bé la pretemporada que ve en plena forma”, ha manifestat l’andorrana, que es mostra tranquil·la i confiada.